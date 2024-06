Cuánto cuesta criar a un bebé según el INDEC

En el caso de los chicos de 1 a 3 años, el costo ahora es 334% más alto que en mayo del 2023, mientras que para los de 4 a 5 ahora en 347% mas caro. En el caso de los de 6 a 12 también es 347% mas alto.

inflacion-niños.png

La inflación de mayo se ubicó en el 4,2%, según informó la semana pasada el INDEC. Eso implica que con relación a mayo del año pasado los precios de la economía crecieron 276%. El costo de criar un niño es mas alto con relación al resto de los precios de la economía.

En el mismo mes, una familia de dos adultos y dos niños necesitó reunir $851.351 para no ser pobre. Es un aumento del 2,8% respecto del mes anterior, de acuerdo con la Canasta Básica Total (CBT), que incluye alimentos y servicios.

En tanto, la canasta básica alimentaria (CBA) subió un 3,7% y una familia de cuatro integrantes necesitó $ 386.978 para no ser indigente.

En los últimos 12 meses, la canasta básica total (CBT) subió un 290,7% y en lo que va del año incrementó un 71,7%.

La canasta básica alimentaria, por su parte, registró un alza de 3,7% sobre lo que reflejó el índice de abril y un 60,8% acumulada en los primeros cuatro meses del año, con una variación interanual de un 290,7%.

La CBT para un adulto equivalente (la unidad sobre la que se calculan las necesidades familiares) fue de $275.518, mientras que la CBA para esa misma unidad llegó a $125.235.

Si se proyecta a un entorno familiar, un grupo de tres personas necesitó $308.079 para no ser indigente y $677.774 para no ser pobre; un hogar de cuatro precisó $386.978 para cubrir la CBA y $851.351 para la CBT; y una familia de cinco integrantes requirió $407.015 para no caer en la indigencia y $895.434 para ubicarse por encima de la línea de pobreza.

Inflación de mayoristas para abajo

Los precios mayoristas subieron 3,5% en mayo mientras que el costo de la construcción subieron 10,8%, informó el INDEC. El dato podría anticipar una menor inflación en junio.

En los últimos doce meses los precios mayoristas subieron 302,5%. La suba de mayoristas fue consecuencia de la suba de 4% en “Productos nacionales”, compensado parcialmente por la disminución de 2,1% en los “importados”.

En los últimos doce meses, los precios mayoristas acumularon una suba del 302.5%. Por otra parte, el nivel general del Índice de precios internos básicos al por mayor (IPIB) mostró un ascenso de 3,6% en el mismo período.

En este caso, la variación se explica por la suba de 4,2% en los “Productos nacionales”, compensado parcialmente por la baja de 2,1% en los “Productos importados”.

Asimismo, el nivel general del Índice de precios básicos del productor (IPP) registró un incremento de 4,2% en el mismo período, como consecuencia de la suba de 7,9% en los “Productos primarios” y de 2,9% en los “Productos manufacturados y energía eléctrica”.