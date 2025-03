Cuántos millones de dólares le prestará el FMI a Argentina según el informe de un banco internacional

El documento, dirigido a clientes de la entidad suiza y fechado el 3 de marzo, destaca que al menos el 30% de los fondos se liberarían en 2024 , siguiendo patrones de acuerdos anteriores. Alejo Czerwonko, estratega de UBS, subraya que existen “sorpresas positivas potenciales” en el monto y la velocidad de ejecución. Esta perspectiva contrasta con los fracasos de los dos programas previos, vigentes desde 2018, que no lograron contener la inestabilidad macroeconómica del país.

El optimismo se reflejó parcialmente en los mercados. Tras el discurso de Milei en el Congreso el 2 de marzo, donde anunció gestiones activas para sellar el apoyo del FMI “en los próximos días”, los bonos soberanos mostraron una recuperación moderada. Por ejemplo, los títulos con vencimiento en 2035 operaban cerca de 65 centavos por dólar a mediados de semana, según datos de Bloomberg. No obstante, analistas atribuyen parte de la volatilidad reciente a movimientos de ajuste de carteras y al impacto de pagos de cupones en enero.

Cuál es el pronóstico en millones de dólares

Según UBS, el desembolso sería de 20 mil millones de dólares. Pero no es la única institución que hace este análisis: algunas como Morgan Stanley y Bank of America proyectan desembolsos entre USD 5.000 y USD 10.000 millones para 2025. Este escenario aliviaría presiones inmediatas, ya que Argentina no enfrenta vencimientos de capital con el FMI hasta 2026.

Javier Milei FMI.jpg Javier Milei volvió a recurrir al FMI para solicitar dólares.

La inyección de divisas también fortalecería las reservas del Banco Central, un paso clave para relajar controles cambiarios, según coinciden expertos. Sin embargo, persisten dudas sobre el ritmo y los mecanismos para eliminar el cepo, tema que el gobierno abordaría de manera gradual.

En paralelo, se discute el destino concreto de los fondos. Milei ha reiterado que priorizará reducir el pasivo del Tesoro con el Banco Central mediante la cancelación de Letras Intransferibles, una medida para sanear balances y recuperar credibilidad institucional. Esta estrategia, aunque técnicamente sólida, requiere precisión en su ejecución para evitar distorsiones en el mercado monetario.

Los analistas mantienen cautela, pero no ocultan su expectativa. Lucas Martín, de Bank of America, advierte que muchos fondos de inversión “subestiman la posibilidad de una consolidación fiscal más ambiciosa” como parte del acuerdo. Este elemento, junto con reformas estructurales, podría catalizar una reevaluación positiva de los bonos argentinos en el mediano plazo. No obstante, el escepticismo persiste debido a antecedentes de incumplimientos y ajustes fallidos.

Un contexto que apremia

El contexto temporal añade urgencia. El programa vigente de USD 44.000 millones expiró en diciembre de 2023, y el gobierno decidió no revisar los compromisos pendientes del acuerdo heredado de la administración anterior. Un nuevo pacto permitiría reestructurar el calendario de pagos, posponiendo obligaciones hasta 2026. Para el FMI, este proceso implica equilibrar apoyo político con garantías de sostenibilidad, en un país donde el riesgo de crisis sigue latente.

La incógnita reside en cómo se materializarán las promesas de ajuste. Milei ha optado por un enfoque pragmático en las negociaciones, priorizando el diálogo frente a posturas maximalistas. Si el acuerdo se concreta, marcaría un hito en la relación con el organismo, aunque su éxito final dependerá de implementar reformas profundas en un escenario social complejo. El mercado, por ahora, observa con esperanza moderada.