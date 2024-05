Cuántos millones de dólares se pierden por el paro de la CGT

"Un paro que es a base de piedrazos, de extorsión y de amenazas, no es un paro. Estamos viendo las consecuencias de un esquema sindical que claramente ha quedado en otro tiempo", dijo Adorni y añadió: "El salario es la contrapartida del trabajo. Si no hay trabajo, no hay salario. El que no va a trabajar porque se adhirió al paro no va a recibir el pago por el día de trabajo".

En ese contexto, diferentes cámaras empresarias calcularon el impacto del paro en la economía, con las pérdidas que el parate de la actividad generar en diferentes sectores.

“El cálculo tomando el PIB mensualizado estimado a hoy y haciendo supuestos de adhesión que consideramos razonables daría unos US$520 millones diarios de costo”, aseguraron desde el equipo económico del Gobierno.

Las pérdidas por el paro según la AmCham

La Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham), una organización que promueve un entorno de negocios que contribuya al desarrollo sustentable, divulgó un informe sobre el impacto del paro en la CGT en la actividad económica y criticó la medida de fuerza.

"Entendemos el derecho de los trabajadores de manifestarse a través de los mecanismos legales disponibles, pero lo criticable es la oportunidad de repetir el segundo paro nacional en cuatro meses de un gobierno elegido democráticamente. Pensamos que la paralización de la economía por un día solo agrava la situación, generando pérdidas económicas que impactan directamente en el bolsillo de cada argentino", manifestaron en un comunicado.

Provoca pérdidas que ascenderían a 1.500 millones de dólares por día

Afecta la imagen de nuestro país frente a potenciales inversores extranjeros

Además, a través de su perfil en la red social X, revelaron que "un paro nacional agrava la situación económica actual e impacta directamente en el bolsillo de cada argentino. Provoca pérdidas que ascenderían a 1.500 millones de dólares por día. Afecta la imagen de nuestro país frente a potenciales inversores extranjeros, y genera división y enfrentamiento en la sociedad".

"Convertir a la Argentina en un país viable depende de nuestra capacidad para superar diferencias y trabajar juntos de manera urgente en la construcción de un futuro sostenible", añadieron.

En tanto, desde la cuenta Finanzas Argy, que se dedica a la cotización de las monedas, bienes y servicios, publicaron un informe en el que dan cuenta del impacto del paro de la CGT en diferentes sectores de la economía.

"Un día sin actividad no es gratis", escribieron y detallaron la caída en los ingresos:

Bienes y servicios: estiman pérdidas por US$1700 millones.

Puertos: sobrecosto de US$7 millones por día en multas, según CIARA-CEC. Además, Argentina pierde reputación a nivel internacional.

Aviones: pérdidas de US$62 millones por vuelos cancelados, según ALTA.