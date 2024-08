Dalma Maradona le respondió a Manuel Adorni por haber ninguneado a su padre: ¿Qué le dijo?

Dalma, rápidamente alzó el guante y le respondió: "No sé a qué va con esto, es un muppet" , expresó en el programa de streaming de Ángel de Brito, en el canal Bondi. "Yo quiero saber algo, y esto de verdad lo digo. Una persona que repite lo que tiene que decir, él ni siquiera tiene como un pensamiento propio, es el vocero de alguien, no es que puede decir lo que piensa”, continuó la hija del Diez.

De Brito le respondió que, en ese momento, Adorni dijo lo que pensaba, por lo que la hija mayor de Diego retrucó que “hace un paso de comedia, de hacer que se olvida, horriblemente actuado” y le mandó un contundente mensaje: “Mirá, yo te voy a decir una cosa, te guste o no te guste a vos, a Argentina la conocen gracias a la persona que vos creés que no conocés o te hacés el boludo diciendo que no conocés”.