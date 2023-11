Así prepara el debate presidencial Sergio Massa

El candidato de Unión por la Patria es quien más responsabilidades tiene en este evento. No solo porque llega como ganador de la primera vuelta, sino también por lo que vino luego: la alianza de sus dos principales competidores y, además, la transferencia de gran parte del electorado.

Massa tendrá la misión de captar el voto indeciso y de convencer a quienes ven de reojo los números de la economía argentina, de la que ha sido responsable en los últimos meses al frente del Ministerio. Y en ese sentido, deberá polarizar al máximo, porque enfrente ya no tiene solo a La Libertad Avanza: también tiene al PRO.

La estrategia

Massa tendrá como foco las contradicciones en el discurso de Javier Milei, principalmente en su postura "anticasta", misma que traicionó luego de acordar con Mauricio Macri, Patricia Bullrich y varios referentes del PRO.

Por ese lado, buscará atacar principalmente las diferencias innegociables dentro del frente opositor, como la postura respecto a la dolarización. O, por qué no, la idea de "reventar" el Banco Central.

Massa acto 01 1200x678.jpg Sergio Massa prepara sus ejes para el debate presidencial.

Lo mismo ocurrirá con el apartado de relaciones internacionales, en las que Massa expondrá el peligro que supone la idea de Milei de cortar relaciones con Brasil y China, entre otros grandes socios.

Sus puntos fuertes y débiles

Probablemente, el ministro de Economía buscará hacerse fuerte en dos ejes puntuales. Primero, en Seguridad, donde buscará destacar su exitosa experiencia en el municipio de Tigre y explicará cómo pretende federalizar ese programa, en una Argentina signada por el nacrotráfico y los robos.

A eso se suma su participación en Educación y Salud, dos temas en los que chocará fuerte con la idea de privatización que Milei defendió durante muchos años y que ahora, a la luz de la búsqueda de los indecisos, tambalea y genera incomodidad. Allí destacará la educación y salud pública.

Sin embargo, el dolor de cabeza para Massa será a la hora de hablar de Economía. No porque no sepa -aún cuando no es un economista-, sino porque no puede esquivar lo inevitable: la inflación se disparó a niveles estratosféricos, el dólar está cada vez más alto y los números no cierran por ningún lado. Será, sin duda alguna, el tópico donde más deberá cuidarse.

Así prepara el debate presidencial Javier Milei

Desde un lugar más cómodo, en el que se sabe ventajoso en las urnas, Milei tendrá la difícil misión de no regalarle terreno a su adversario. El libertario sabe que hoy por hoy mide mejor que Massa, y también sabe -o deben habérselo dicho- que no puede permitirse un exabrupto más, al menos en televisión en vivo.

Milei tendrá como objetivo fidelizar a sus votantes, terminar de convencer a aquellos que vienen del ala PRO y dudan si buscar algo más gradual o no, y sobre todo mostrarse entero sin caer en una imagen blanda... o sin excederse. Si Milei no se comporta como ocurrió en la entrevista con Trebucq, por ejemplo, ya será todo un logro.

La estrategia

Desde el equipo de La Libertad Avanza dieron un adelanto, al menos en forma de bosquejo, de lo que Milei pretende para el debate presidencial. Allí se destaca su intención de mostrar más unidad con el PRO, señalando a varios funcionarios que efectivamente se sumarán a su espacio, y resaltando la figura de algunos como Federico Sturzenegger.

milei micrófono 1200x678.jpg Javier Milei tendrá una interesante misión en el debate presidencial.

Quizás el punto más costoso para él será buscar la moderación. Porque así como no puede alejarse demasiado de su postura antipolítica (aún compartiendo espacios con gente que ha vivido de la política por décadas), tampoco puede mostrarse más violento que de costumbre. Y en eso trabajan 24/7 para evitar cualquier colapso.

La moderación apuntará también a la propuesta, ya que Milei intentará destruir aquellas versiones de educación y salud privada, o de donación de órganos, los sistemas de vouchers y demás. Y va más allá de su postura personal: sabe lo que les ha costado y tratará, como mínimo, de no mencionarlo.

Sus puntos fuertes y débiles

Aprovechando su imagen como economista, es lógico que el punto más fuerte de Javier Milei llegue en el eje temático dedicado, justamente, a la Economía. Allí intentará de todas las formas posibles exponer la mala gestión de Massa al frente del Ministerio y, sobre todo, las complicaciones con los dólares.

Otra ventaja para Milei será no tanto un eje temático en sí, sino el formato del debate: la posibilidad de interrumpir y poner nervioso al rival supone una especie de elixir para el libertario, que intentará jugar al límite del reglamento.

Sin dudas, su gran problema llegará con el eje de Derechos Humanos y Convivencia Democrática. En las últimas semanas hubo sobradas muestras del negacionismo y la reivindicación que tanto Milei como su espacio hacen de los dictadores y represores. ¿Logrará evitar caer en la provocación de Massa?