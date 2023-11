Debate: Vaca Muerta presente en el primer cruce entre Javier Milei y Sergio Massa

"A mí no me vas a condicionar si contestó sí o no"; "sí te voy a decir es que sabes que ustedes estuvieron mintiendo con los subsidios, ustedes son unos mentirosos, vos sos un mentiroso, por engañar y asustar a la gente de cómo lo hiciste", dijo el libertario.

"Nosotros queremos atacar la parte que tiene que ver con los impuestos y te voy a decir algo, no vamos a tocar las tarifas"; "antes vamos a permitir que la economía se recupere y la gente va a poder pagar esas tarifas", insistió Milei. "¿Sabes cuál es tu problema? Que nos reventaste los ingresos"; "con vos como ministro, la economía cayó 33% los ingresos", insistió el libertario.

Javier Milei.jpg El candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei subió el tono del debate en el primer eje.

"Después, digamos, sabes que sí voy a terminar con el Banco Central, porque es el origen de la inflación, es decir, es la maquinita, ¿sabes por qué voy a terminar con la inflación? ¿Por qué es la forma en la cual ustedes que nos roban a nosotros. ¿Sabes cuántos nos robaron ustedes con la emisión monetaria en los más de 20 años que salimos de la convertibilidad? 280.000 millones de dólares. De hecho el gobierno delincuentes en el que vos participás nos están robando 90.000 millones de dólares y este año te estás llevando de esa manera 25.000 millones de dólares. ¿A quién quiere seguir jodiéndole la vida con robarnos con la inflación?", continuó Milei en un tono de voz elevado.

Respecto de la propuesta de privatizar la cuenca hidrocarburífera, el candidato de La Libertad Avanza remarcó: "Obviamente el tema de Vaca Muerta, es una cuestión provincial, yo no me tengo que meter".

Ante la intensidad de las respuestas de Milei, el candidato de Unión por la Patria respondió: "Lo primero que te voy a dar es un consejo, el debate es largo, no te pongas agresivo porque la gente lo que espera son respuestas". El libertario respondió: "Yo te digo respuestas, no me puse agresivo. Y creo que si hay algo que esperan los argentinos es que el 10 de diciembre. Milei insistió que sólo expresa con pasión sus ideas y metaforizó: "Si fueras Pinocho me hubieras lastimado un ojo".