Declaraciones de Javier Milei después del Congreso: Manes, fotofobia, jueces por decreto y supuestas coimas

El presidente de la Nación habló en una entrevista televisiva y aseguró que el legislador radical "miente". Además, se refirió a la publicación del The New York Times sobre la estafa cripto: "Parecen chimentos de peluquería".

Estafa Cripto, pedido de coimas y la nota del The New York Times

En relación con la polémica por la criptomoneda $LIBRA, Milei minimizó las acusaciones y calificó como “chismes de peluquería” los informes publicados por The New York Times y otros medios internacionales. En estos artículos se denunciaba un presunto pedido de coimas por parte de asesores y empresarios para acceder al Presidente. “Por ahí hablan los que querían tener reuniones y no las tuvieron”, respondió el mandatario.

El presidente Javier Milei descartó que se cobre a empresarios para tener entrevistas con él, tras el escándalo de la criptomoneda $LIBRA.



Milei reconoció que le habían presentado la propuesta de financiamiento a través de la cripto $LIBRA, y explicó que, al generarse sospechas, eliminó el mensaje que había publicado en redes sociales sobre el tema. “Me pareció bien como proyecto para fondear empresas argentinas. Todos los que participaron lo hicieron voluntariamente”, aseguró.

Finalmente, el Presidente respondió a las críticas que surgieron tras la controversia, incluidas las de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien ironizó sobre su especialización en economía. “El mundo evoluciona, es diverso. Yo manejo ciertos campos, pero el de criptomonedas y tokens es un instrumento sofisticado”, concluyó Milei.

Fotofobia

Durante la entrevista, el presidente reveló ser “fotofóbico”, situación por la que pide bajar las luces durante notas o charlas. "Es un salón difícil para mí en términos de luces, porque es espejado... y yo que soy fotofóbico. Pero me pareció que valía la pena", dijo el mandatario sobre el lugar en que dieron la entrevista en la Casa Rosada.

La fotofobia es una sensibilidad anormal o incomodidad excesiva a la luz, especialmente la luz brillante. Las personas con fotofobia pueden experimentar dolor o malestar en los ojos cuando están expuestas a fuentes de luz intensa, como la luz solar o luces artificiales fuertes.

En algunos casos, la fotofobia puede ser un síntoma de diversas condiciones médicas, como migrañas, infecciones oculares, trastornos neurológicos, o incluso problemas en la retina o en el nervio óptico. También puede estar asociada con condiciones como el síndrome de ojo seco o ciertos medicamentos que aumentan la sensibilidad a la luz. No se trata de una enfermedad en sí misma, sino más bien un síntoma de otra condición subyacente.

Jueces por decreto

El presidente Javier Milei defendió los nombramientos en comisión que hizo en la Corte Suprema y cuestionó a los "ñoños republicanos".

"Hay que tener cuidado con los ñoños republicanos, que cada cosa que no les gusta dicen que es inconstitucional", subrayó Milei mientras hacía un gesto burlón.

"El nombramiento es por este período legislativo", por lo que consideró que si a la oposición no le gusta, "el Senado debería hacer su trabajo" y tratar los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla.