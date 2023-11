Dejá tu voto: ¿Quién ganó el último debate entre Javier Milei y Sergio Massa?

Milei hizo especial hincapié en la actualidad económica del país y buscó mostrarse solvente para resolver la inflación. Massa, por su parte, buscó enfatizar sobre la salud mental de su contrincante y, entre otras cosas, recordó su pasado en el Banco Central , insinuando que no pasó el examen psicotécnico para continuar luego de su pasantía en la entidad financiera.

Las chicanas entre Javier Milei y Sergio Massa

El primer eje de debate, luego de las presentaciones, fue Economía y allí los candidatos tuvieron el primer cruce. El candidato de Unión por la Patria le preguntó al libertario por sus propuestas para eliminar el Banco Central y dolarizar la economía, quitar los subsidios y vender Vaca Muerta. Milei encendió el debate con una respuesta fuerte.

"A mí no me vas a condicionar si contestó sí o no", dijo el libertario, y continuó: "Lo que sí te voy a decir es que sabes que ustedes estuvieron mintiendo con los subsidios, ustedes son unos mentirosos, vos sos un mentiroso, en engañar y asustar a la gente de cómo lo hiciste", enfatizó Milei.

Luego del cruce Massa dijo "no te pongas nervioso, el debate es largo". Milei respondió que sólo expresa con pasión sus ideas y atacó: "Si fueras Pinocho me hubieras lastimado un ojo". El ministro de Economía volvió a la carga y le dijo al libertario: "Javier, hiciste tu carrera, más que como economista, como standupero de televisión".

Vaca Muerta presente en el primer cruce

Respecto de la propuesta de privatizar la cuenca hidrocarburífera, ante la pregunta de Massa el candidato de La Libertad Avanza dio marcha atrás con sus dichos de venderla junto con YPF y dijo: "Obviamente el tema de Vaca Muerta, digamos, es una cuestión provincial, yo no me tengo que meter".

"Voy a terminar con el banco central porque es el origen de la inflación, es decir, es la maquinita, ¿sabes por qué voy a terminar con la inflación? ¡Por qué es la forma en la cual ustedes que nos roban a nosotros!, enfatizó Milei. "De hecho el gobierno delincuentes en el que vos participás nos está robando 90.000 millones de dólares, ¿A quién querés seguir jodiéndole la vida con la inflación?", continuó el libertario en un tono de voz elevado.

"Nosotros queremos atacar la parte que tiene que ver con los impuestos y te voy a decir algo, no vamos a tocar las tarifas"; "antes vamos a permitir que la economía se recupere y la gente va a poder pagar esas tarifas", insistió Milei. "¿Sabes cuál es tu problema? Que nos reventaste los ingresos"; "con vos como ministro, la economía cayó 33% los ingresos", insistió el libertario.