Denuncia por abuso sexual a los jugadores de Vélez: el video de la declaración de Sebastián Sosa

Declaración de Sosa.mp4 La declaración de Sebastián Sosa en la causa por abuso sexual.

Manifestó una vez más ser inocente y dijo haber visto “bien” a la denunciante en los momentos en que no estuvo dormido. Negó haber sido testigo de abuso sexual por parte de sus compañeros y afirmó que así como la joven, ellos también la están pasando mal luego de la denuncia: “Yo siento que esto es mucho para mí, mucho lo que estoy viviendo por hacerle una invitación a alguien”.

De acuerdo con su declaración, Sebastián Sosa dijo que una vez terminado el encuentro con Atlético Tucumán la noche del 2 de marzo, se contactó por chat con la joven y la invitó a la habitación 407 del hotel Hilton. Ella se encontró con los cuatro futbolistas y prepararon unos tragos: “Yo estaba en otra onda, en otro ambiente. Era el que ponía la música, mientras tanto me hablaba con mi señora que estaba en un cumpleaños, entonces era un ida y vuelta de mensajes con ella. No estaba prestando atención a lo que ellos conversaban, aunque participaba de alguna que otra charla. Así estuvimos una hora y media”.

En coincidencia con sus otros compañeros dijo: “Ella me pide para bañarse a lo que yo le digo que no había ningún problema, porque no veía nada extraño en esa situación. Cuando sale estaba en corpiño. En ningún momento la vi incómoda, es por eso que yo le digo por mensaje que siempre la vi bien”.

“Estaba con sueño y tenía ganas de dormir, me sentía con pocas energías, y al rato me dormí. Recuerdo despertarme después cuando escucho conversaciones, volteo a mirar y no había nadie. Seguí durmiendo hasta que ella vino y alumbró buscando su ropa”, relató, desentendiéndose de lo que estaba pasando en la habitación.

Juicio Abuso sexual. Jugadores de Vélez.jpg Los jugadores de Vélez en la audiencia en Tucumán por la denuncia de abuso sexual. Foto: TN.

Luego de que la víctima se retirara de la habitación, mantuvieron una charla por WhatsApp. “Me quedé despierto y empecé una conversación con ella, me decía que le pregunte al paraguayo si había usado preservativo. Es más, me quedé preocupado hasta que le pregunté si había llegado bien a su casa, y luego puse la alarma para dormir porque teníamos dos horas nomás para hacerlo antes de salir”, explicó Sebastían Sosa.

“Toda esta situación me descoloca porque yo no esperaba vivir esto, no me parece tener que estar viviendo esto solo por hacerle una invitación a una persona a que venga a tomar algo, me parece que es demasiado lo que está viviendo uno solo por invitar a alguien a tomar, por una simple invitación con un mensaje. Nunca intenté engañarla, nunca le dije que la llamaba para una entrevista, nunca intenté presionarla, están clarísimas las conversaciones en los chats”.

La denunciante le respondió a Sosa: "¿Me veías o dormías?"

La denunciante, por su parte, cuando pidió la palabra antes de que la jueza Eliana Gómez Moreira decidiera dejar en libertad a Sosa manifestó: “El señor Sosa me seguía manipulando por chat con que había sido un buen momento, con que no me amargue, con que él me vio siempre bien y yo ahí empiezo a atar un poco los cabos y le digo; pero pará. ¿Cómo podés haberme visto bien, si vos estabas durmiendo, entonces qué, o me veías o dormías?".