Derogan 71 regulaciones para el comercio minorista y las pymes: cuál es el impacto

Se trata de medidas vinculadas con la vieja ley de Abastecimiento y sobre algunos programas de precios en desuso, que determinaban controles innecesarios.

El Ministerio de Economía avanzo este miércoles en el proceso de desregulación al derogar 71 normas que establecían controles en la cadena comercial minorista. Aunque la decisión del Gobierno señala que la medida puede redundar en beneficio de los consumidores, se trata de normas de nulo uso. Algunas son remanentes que quedaron de viejos programas de reducciones de precios.

No obstante ello, s e destaca que hay 27 normas que están inspiradas en la vieja ley de Abastecimiento que fue derogada por el decreto de necesidad y urgencia 70 del año pasado.

Estas normas, dice el gobierno, "habilitaban controles de precios abusivos, exigían información que no era utilizada para ningún fin específico y fijaban regulaciones para programas ya dados de baja, como Precios Justos, Ley de Abastecimiento y Ley de Góndolas".

Según explicó el Ministerio de Economía a través de un comunicado, el objetivo es eliminar obstáculos y "simplificar las relaciones de consumo".

Para la Secretaría de Industria y Comercio (dependiente de Economía) significa "dar un paso más en el objetivo de seguir conformando un ordenamiento jurídico que permita eliminar las trabas burocráticas y transparentar el comercio interno".

Entre las normas derogadas más importantes figuran 24 vinculadas al Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo (COPREC), un ente que ya había sido eliminado, que supervisaban y regulaban su funcionamiento y 20 referidas a programas desarticulados y en desuso, como Precios Justos, El Mercado en tu Barrio, el Programa de Estímulo al Pequeño Productor de Granos y la Ley de Góndolas, entre otros.

El gobierno indicó que la norma, "sin ningún fin razonable", establecía mecanismos de regulación de precios, intervención en la distribución y producción de Gas Oil y fijaban precios máximos en el marco de la pandemia de COVID-19.

Algunas de las normas derogadas se vinculan con programas de empleo para jóvenes desempleados de entre 18 y 24 años para pequeñas y medianas empresas. En otros casos, por ejemplo, se anula una vieja resolución de 1986 que permitía importar papas con arancel cero por 90 días.

Empeora el consumo

Según el estudio "¿Qué pasa con el salario?", realizado por la consultora Bumeran, el 86% de las personas trabajadoras en Argentina considera que su salario no es suficiente para satisfacer sus necesidades básicas. Además, el 58% de los empleados dice que su poder adquisitivo empeoró en los últimos meses.

Respecto a la evolución del poder adquisitivo, el 58% de los empleados en Argentina dice que su situación empeoró en el último tiempo, el porcentaje más alto de la región; le sigue Chile con el 46%; Panamá con el 35%; Ecuador con el 32%; y Perú con el 27%.

Por su parte, el 32% considera que su situación se ha mantenido igual; y solo el 10% menciona que ha mejorado.