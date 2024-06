Desaparición de Loan: se conoció la última foto del niño correntino

La búsqueda de Loan

Este martes continúa el operativo de búsqueda en un campo privado cercano a la casa de la abuela. Cerca de las 17, las autoridades confirmaron que uno de los perros que son parte del operativo encontró un nuevo elemento y luego se confirmó que era una media con sangre. Por el momento, resta determinar si esa media pertenece a Loan.

Foto del último almuerzo de Loan anteas de su desaparición.jpg Foto del último almuerzo de Loan anteas de su desaparición. Foto: TN.

Qué se encontró en los rastrillajes

En la mañana de este martes, el abogado de los padres de Loan, Roberto Méndez, confirmó que se encontraron tres elementos claves para la causa: una naranja pelada, huellas de pies descalzos y una mancha que podría ser de sangre.

La pista de la naranja que fue encontrada el lunes podría ser clave por dos motivos: por el hallazgo en sí y por los testimonios que conlleva detrás esa naranja. Con respecto a esto, el letrado indicó que el significado de esta pista “se va a encargar el fiscal”.

Sin embargo, adelantó: “Hay dentro de una de las declaraciones que hace una de estas tres personas, que dice que Loan le dijo al tío que se volvía con el papá porque estaba aburrido y le pidió que le pele una naranja. El tío le peló una y la otra se la llevó entera. Esa es una de las versiones que declaró una de las personas y el tío dijo otra”, contó.

loan (1).jpg La búsqueda de Loan, el niño desaparecido en Corrientes, continúa con su quinta jornada.

En tanto, este lunes dictaron la prisión preventiva a los tres adultos detenidos por la desaparición de Loan: un tío del nene y una pareja amiga de él. El fiscal Castillo los imputó por abandono de persona, debido a que, según explicó, el padre del menor no habría autorizado a esos adultos para que salieran con el nene.

Desaparición de Loan: habló el padre

El hombre dio detalles acerca de los sospechosos demorados, un tío de Loan y dos amigos de este: “Ellos vinieron a almorzar porque conocen a mi madre. Siempre vienen, pero yo vengo cada 15 días o un mes. No vi cuando mi hijo salió”.

“Empezamos a buscar y vine directo para acá -al lugar de la búsqueda-. Ellos no me dijeron nada. ¿Cómo van a llevar a la criatura ahí? ¿Por qué no piden permiso?”, se preguntó varias veces.

Además, sostuvo que hay algo extraño en la causa: “No tengo explicación. Acá no pasa nadie, no hay autos ni camionetas. Ellos cuando vienen dicen que hacen así, pero con mi hijo nunca. Algo no me está cerrando”.