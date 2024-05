Desayuno a $1.000 y polémica: por qué fulminaron a este bar en las redes sociales

"Mil pesos, nada cuesta mil pesos. Tráete mil pesos. Mate cocido con una de azúcar y cuatro galletitas express", reza la publicación que hizo el bar Loreto Garden en sus redes sociales.

La polémica oferta de desayuno

Apenas realizaron la publicación ocurrieron dos cuestiones. Primero, la viralización. Y segundo, los miles de comentarios... que en general, vale aclararlo, no eran muy positivos.

"Si buscaban hacerse los graciosos o los cancheros la verdad es que les está saliendo bastante mal. Típico de alguien que nunca le faltó nada. No sean irrespetuosos", escribió @conurvaga. El usuario @dealerdepelis, por su parte, señaló "muy buena la recreación de la cena de una familia promedio durante el menemismo".

"Me gustaba ir a comer ahí, no iré nunca más. La falta de empatía es TOTAL", reprochó @eenciiaa; y @gochi____ les sumó "siempre igual estos chetos. Se te cagan de la risa del contexto de miseria que nos toca muches, porque total a ellos no les falta, si la viven haciendo a costa de los empleados que explotan. No cambiaron en todos estos años, chicos?".

La mayoría de los comentarios aludía, justamente, al contexto socioeconómico que atraviesa el país y a la naturaleza de la publicación, que por momentos pareciera ser un tanto cínica.

La ganancia, uno de los puntos

En este contexto, la politóloga, streamer y tuitera Leyla Becha (@nofuituitera) escribió "Hice costos" y adjuntó la siguiente información: "Pack de tres traviata: 1097 pesos. C/u 17 pesos. Mate cocido la tranquera paquete de 50 saquitos: 5000 pesos. C/u 100 pesos. Total: 168 pesos. Ganancias: 832 pesos. Así te roban porteño".

Así como hubo muchas críticas, también hubo algunos comentarios que buscaron ser un tanto más constructivos. Fue el caso del user @ingeniero.cannabico, quien escribió "tan de chetos que da vergüenza ajena pero igual voy a intentar dejar un comentario constructivo porqué veo que tenemos bastante gente en común y apelo a que fue un error garrafal y no una reverenda soreteada. El problema no es que vendan mate cocido con unas galletitas. El problema es hacerse los piolas diciendo que NADA cuesta mil pesos. Ese combo seguro no vale eso. El problema es hacerse los capos vendiendo algo como “barato” cuando de costo tuvieron un décimo del precio final. De hecho, debe ser el combo que mayor MB les deja de todo el menú… Si quieren vender algo piola a buen precio, al menos laburen un poquito: amasen un pancito, hornéenlo y sirvan una o dos tostadas calentitas, ponganle una cucaharadita de mermelada artesanal a cada una y el mate cocido sírvanlo cómo corresponde, EN TAZA. Yo entiendo que quizás les pareció cómico la de vender algo a mil pesos pero si son un bar medianamente respetable, no puede ser que abran dos paquetes (uno de mate cocido y otro de galletitas), lo fraccionen y lo sirvan al 1000% del costo. Ponganle un poco de voluntad al menos".