La frase homofóbica de "Bertie" Benegas Lynch que encendió una nueva polémica

"A mí me hace ruido que a dos personas del mismo sexo se le diga matrimonio", expresó Bertie en una entrevista con radio La Red, donde se debatía justamente por los dichos de Francisco Sánchez.

En un principio, "Bertie" intentó mostrarse ajeno a la polémica y aseguró que "el problema de la discusión es otro, que es que el Gobierno no tiene que estar metido en estas cosas. Cada uno puede tener sus relaciones sociales e incluso desde el punto de vista contractual hacerlas con el que se le de la gana". En esta línea, lo definió como un esquema de "libertad absoluta", algo que el oficialismo impulsó incansablemente en su campaña.

Pese a ese comienzo, Benegas Lynch tardó apenas unos segundos en caer preso de su propia ideología. "El problema es darle esa anuencia y el aval del gobierno del matrimonio. A mí lo único que me suena, a mí en lo particular que me hace ruido, es que a dos personas del mismo sexo se le diga matrimonio, porque viene justamente de mater, de la unión natural que existe de la familia entre hombre y mujer", expresó.

El extraño concepto de libertad de Benegas Lynch

Respecto a este tema, el libertario aseguró que "es un tema semántico y realmente si dos mujeres, dos hombres o quien sea que quieren hacer un contrato que sean responsables, lo pueden hacer y no tiene que estar el Estado metido en el medio".

También deslizó que "el Estado también ha avanzado con toda la cuestión del feminismo, el ambientalismo, que es el mismo socialismo que se pone otras vestimentas porque ha perdido el debate económico y ahora se viste de otro forma para ir por el mismo camino de la agenda 2030".

"Lo mismo eso conlleva a la cuestión del divorcio, que también el Gobierno te dice si te podés divorciar o no. Es ridículo. Vos podés hacer si querés un contrato a plazo. Es decir, esta relación es por tres meses" agregó, dando a entender que no está a favor de los dichos de Sánchez, aunque sin ir demasiado a fondo.

Francisco Sánchez y sus polémicas

“Soy conservador. En Argentina, el conservadurismo ha ido retrocediendo”, comenzó la presentación de Sánchez, durante la última visita a España que realizó junto a Javier Milei. Tras ese comienzo, continuó por un recorrido histórico sobre la aprobación en Argentina de las leyes que criticó.

En primer lugar, el secretario de Culto se refirió al divorcio y el matrimonio igualitario. "En 1987, en plena crisis económica, el pésimo Gobierno radical alfonsinista promovió el debate por el divorcio vincular, y se aprobó", sostuvo. Enseguida, recordó que Cristina Kirchner promulgó el matrimonio homosexual: “Muchos creíamos que no era el momento en Argentina en plena crisis como vivimos casi siempre, pero lo promovieron y lo aprobaron”.

Francisco Sánchez encuentro conservador.jpg Francisco Sánchez durante el encuentro en España. Allí generó numerosas polémicas.

Sánchez agregó que “también se aprobaron leyes para que la ideología de género sea obligatoria en las escuelas, para pervertir a nuestros hijos, para hacer daño a nuestra sociedad, y los conservadores seguimos aferrándonos a lo poco que nos dejaron”.

Finalmente, cerró su presentación llamando a la unión de los conservadores de todo el mundo para "defender" lo que tenemos y para "recuperar los valores tradicionales".

No conforme con eso, en las últimas horas Sánchez redobló la apuesta y aseguró que "la UBA tiene un estudio bastante serio reciente que indica que cerca del 30% de los chicos que son hijos de familias separadas sufren trastornos de ansiedad y tienen un rendimiento 25% inferior al que tienen hijos con familias consolidadas".