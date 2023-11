Los liderados por Elisa "Lilita" Carrió exigieron además una nueva ampliación del pedido de juicio político contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, presentado en diciembre de 2020 y que ampliado en mayo.

"En aquellas dos oportunidades pedimos su juicio político por considerarla responsable de alterar el orden institucional y el sistema democrático consagrado en la Constitución Nacional, de atentar contra la independencia del poder judicial y de llevar a cabo un plan para garantizar su impunidad y la de funcionarios que formaron parte de su gobierno", argumentaron.

Desde el bloque de diputados/as nacionales de la Coalición Cívica vamos a llevar a cabo las siguientes acciones para preservar la institucionalidad:



- Solicitamos de modo urgente el apartamiento preventivo del diputado RodolfoTailhade de la Comisión… — maxi ferraro (@Maxiferraro) November 9, 2023

En la misma línea, reclamaron que "se investigue su responsabilidad en estas maniobras de espionaje ilegal de las que habrían participado funcionarios de estrecha relación política con ella que, además, ocuparon cargos relevantes en los organismos de inteligencia durante el gobierno del que fue Presidenta de la Nación".

Tailhade, impulsor del juicio político a los jueces de la Corte, se ve involucrado por sus contactos asiduos el espía detenido Ariel Zanchetta. A pesar de que reconoció los chats con el espía, el diputado se desvinculó del escándalo de espionaje y afirmó que no lo conoce. "Es una operación para descalificar el juicio político" a los integrantes del Máximo Tribunal, expresó.

La postura de Tailhade sobre la causa de espionaje ilegal

El diputado nacional por Unión por la Patria Rodolfo Tailhade rompió el silencio este miércoles luego de que se divulgará un caso de espionaje a jueces y funcionarios. Si bien reconoció el contacto con Ariel Zanchetta, dijo que "nunca le di bolilla, no hay una comunicación más allá de tres mensajes".

Con la intención de despegarse rápidamente de la situación, Tailhade brindó una serie de entrevistas radiales. Primero charló con Radio con Vos, y señaló que se va a presentar en el expediente como víctima, porque es una de las 1196 personas que fue espiada. Además, remarcó que no figura en ninguna causa.

Más tarde, Tailhade pasó por Futurock y tomó la palabra nuevamente. Allí, al ser consultado sobre si tuvo vínculo con Zanchetta, indicó que "si podemos decirle vínculo a tres mensajes que intercambiamos por Telegram, sí. Se limitó a eso, a tres mensajes".

En este sentido, señaló que esos mensajes llegaron "porque un día lo atendí por teléfono por pedido de un compañero que me pidió atender a un periodista de Junín. Constaté que tenía un portal, me dijo que quería mantener un contacto conmigo, que necesitaba que le replicara cosas del portal... Nunca le di bolilla, pero me mandó tres mensajes. En dos de ellos anunciaba que me mandaba información, pero más allá de eso no tengo nada que ver con él".