Desesperado pedido de ayuda de un comedor de Comodoro Rivadavia: "Vienen 80 familias y no tenemos qué darles"

"Estamos dándoles de comer a 80 familias del barrio Moure, pero ya no tenemos con qué", expresó con preocupación María, referente de Las Gargantitas, a la agencia local ADN Sur.

Un 60% más de familiaas que en 2023

Cuando empezó el año, el comedor atendía a unas 50 familias, pero el estallido de la crisis económica en 2024 llevó a que esa cifra haya aumentado considerablemente. "Ahora son 80 familias las que dependen de nosotros", explicó la mujer.

El municipio les proporciona una ayuda para poder preparar la comida cada día, pero cada vez está más lejos de alcanzar. "Nos dan seis paquetes de fideos moñito y seis de tallarines, a principios de mes. Pero cuando hago fideos con tuco -puso como ejemplo María-, llevo 24 paquetes de fideos, así que no me alcanza lo que me están entregando".

Debido a la falta de insumos para poder cumplir con su objetivo, el comedor, ha tenido que recurrir a una campaña de recolección de alimentos.

Screenshot_4.jpg El comedor Las Gargantitas, de Comodoro Rivadavia, pide ayuda.

"Hice esta campaña de mercadería a ver si puedo juntar, porque lo que me entrega el municipio es muy poco", contó María.

También recordó que hasta hace un año el comedor recibía más donaciones de la comunidad y que esto también se ha retraído, posiblemente porque la recesión de la economía llevó a que menos gente esté en condiciones de aportar.

"El año pasado recibía un montón de donaciones, y con eso podía ir sacando -relató la encargada del lugar-. Ahora se me ha hecho muy difícil".

Y agregó un dato todavía más desconsolador: "La gente que antes nos ayudaba con mercadería, ahora ya no solo no puede ayudarnos, sino que encima necesitan ellos la colaboración".

El pedido a la comunidad de Comodoro Rivadavia

Contra todas las dificultades, en Las Gargantitas no se resignan y quieren seguir brindando asistencia a quienes más lo necesitan. "Acá mientras hay comida, la damos. Incluso ha pasado que gente en situación de calle ha venido y se la hemos dado en bandeja con un tenedor o cuchara descartable para que la coman afuera", expresó María.

En cuanto a las necesidades, María enfatizó que “todo es bienvenido” de parte de quienes tengan la posibilidad de realizar una acción solidaria y donar. "Estamos pidiendo colaboración con comida o ingredientes para cocinar, como fideos, arroz, puré de tomate, zapallos, zanahorias, carne picada, pollo o pescado”, indicó.

La referente del comedor pidió que quienes quieran y puedan colaborar se acerquen a la sede de Las Gargantitas, en Marcelo Berbel 1713, entre Amado y Monseñor Angelelli, del barrio Moure de Comodoro Rivadavia, o se comuniquen al número de teléfono 2974-71-4732.