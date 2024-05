Designaron a la hija de Domingo Cavallo como embajadora ante la OEA

La hija del ex funcionario de los gobiernos de Carlos Menem y Fernando de la Rúa no pertenece al cuerpo diplomático, por lo que de acuerdo alcanzado en el Senado estipula que su nombramiento “se considerará extendido por el tiempo que dure el mandato del Presidente de la Nación que lo haya efectuado”.

“El gasto que demande el cumplimiento del presente decreto se imputará a las partidas específicas de la Jurisdicción 35 – MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO”, aclaró el Poder Ejecutivo en el artículo 3° del decreto oficializado este miércoles.

OEA.jpg

De esta forma, Sonia María del Milagro Cavallo, representará al Gobierno argentino en el organismo con sede en Washington, Estados Unidos, país en el que reside hace más de dos décadas.

Quién ese Sonia Cavallo

Nacida hace 51 años en Córdoba, es la hija mayor del ex ministro de Economía y padre de la convertibilidad que derivó el feroz crisis económica, política y social que estalló en diciembre de 2001. Es licenciada en economía, graduada en la Universidad de San Andrés, cuenta con una maestría en políticas públicas en la Universidad de Harvard y fue parte del Centro de Políticas Públicas para la Equidad (CIPPEC).

Además, es autora de dos libros que escribió junto a su padre: “Historia Económica de la Argentina” (2018) y “Argentina’s Economic Reforms of the 1990s in Contemporary and Historical Perspective” (2019).

DaoWGZmW0AAeH2O.jpg

Se radicó en Estados Unidos hace más de 20 años luego de casarse en el año 2001 con el estadounidense Daniel Runde, actual vicepresidente del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS, por sus siglas en inglés), quien a su vez fue funcionario de la Agencia para el Desarrollo Internacional durante el gobierno de George Bush hijo.

La oficialización de Sonia Cavallo llegó horas más tarde que su padre hablara en el Congreso Anual de IAEF. En ese marco Cavallo le recomendó a Milei comenzar a flexibilizar las restricciones cambiarias y avanzar en la creación de “un mercado libre para el dólar”. Eso implicaría, según explicó, eliminar el cepo para todas las operaciones monetarias y financieras y dejarlo exclusivamente para las transacciones comerciales.

“Por el momento Milei ha postergado cosas que decía durante la campaña. A mí me sorprende que no hayan creado un mercado libre para el dólar. Eso significa eliminar el cepo para todas las transacciones monetarias y financieras y dejarlo exclusivamente para las transacciones comerciales”, apuntó el economista.