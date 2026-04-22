Detuvieron en Argentina a un prófugo por el brutal crimen de un candidato presidencial colombiano

El senador recibió dos disparos en la cabeza y uno en una pierna. Cómo atraparon a uno de los sospechosos en Argentina.

El hombre tenía pedido de captura internacional. Fue detenido en los Tribunales tras presentarse para regularizar una causa por robo.

En junio de 2025, el senador y precandidato presidencial en Colombia, Miguel Uribe Turbay, murió tras ser víctima de un atentado. Tras largos meses de investigación, se logró la detención de un prófugo que está vinculado con el magnicidio y se encontraba en Argentina.

El martes por la mañana, Brayan Ferney Cruz Castillo fue detenido por unidades especializadas en crimen organizado de las fuerzas federales argentinas.

El procedimiento fue dirigido por la Interpol a partir de una investigación del Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Corrientes, a cargo de la fiscal general Tamara Ahimará Pourcel, con la intervención del auxiliar fiscal Juan Martín Mariño Fages.

La investigación, que incluyó el análisis de rastros digitales y datos de inteligencia, permitió reconstruir los movimientos de Cruz Castillo en territorio porteño hasta dar con su paradero. Sobre él recae la responsabilidad logística del operativo que terminó con la muerte del entonces senador del partido del Centro Democrático, según detalla el expediente judicial.

Aquella jornada, el senador de 39 años fue atacado a balazos en una plaza pública, recibiendo dos disparos en la cabeza y uno en la pierna izquierda. Dos meses después la víctima falleció por complicaciones provocadas por las heridas.

Así fue la detención del ciudadano colombiano prófugo por el magnicidio de Colombia

El caso se originó a partir de información oficial que remitieron autoridades de Colombia, canalizada a través del enlace de la Gendarmería Nacional Argentina en ese país.

De acuerdo con la investigación que comenzó en Colombia, "el atentado habría sido ejecutado por una estructura criminal organizada con intervención de múltiples actores", entre los que se encuentra un menor.

En ese marco, surgieron pistas de que Cruz Castillo podría haber tenido participación en aspectos logísticos del hecho, así como también de su eventual ingreso a la Argentina, ya que direcciones de IP lo ubicaban en el país.

La investigación que terminó con la detención del acusado por magnicidio

A raíz de esta información, fiscalía dispuso profundizar las tareas en coordinación con la Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada (Ufeco) y encomendó diligencias al "Escuadrón Buenos Aires" de Gendarmería.

En este sentido, se pidió información a la Dirección Nacional de Migraciones, quienes confirmaron que el imputado se encontraba en situación irregular en el país y que tenía una orden de expulsión vigente, originada en una detención previa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en una causa por robo.

Cruz Castillo, de 30 años, quedó detenido a disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.º 12, a cargo de Julián Ercolini, que intervendrá en el trámite de cooperación internacional y el eventual proceso de extradición.

profugo atentado colombia (1)

En el operativo coordinado por INTERPOL intervinieron las Divisiones Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones, y Seguridad y Custodia del Poder Judicial, de la Policía Federal Argentina.

Sobre el atentando a Turbay, quien era candidato presidencial en Colombia

El pasado 7 de junio Miguel Uribe Turbay, dirigente del Centro Democrático (principal partido de derecha y fuerte opositor del presidente Gustavo Petro) sufrió tres impactos de bala: dos en la cabeza y uno en la pierna izquierda, según informó la Fiscalía General. El hecho quedó registrado en múltiples videos que rápidamente se difundieron en redes sociales.

Este episodio rememoró la violenta etapa de Colombia de hace más de 30 años, cuando varios candidatos presidenciales fueron asesinados en hechos atribuidos a narcotraficantes y escuadrones paramilitares.