Detuvieron a "Chen", acusado de violar a una joven durante una fiesta en Liniers

El sospechoso fue arrestado en Florencio Varela, dos meses después del ataque. La víctima había aportado una descripción clave que permitió su identificación.

Una joven denunció haber sido violada por un hombre durante una fiesta y, tras dos meses de investigación, la Policía de la Ciudad logró detener al principal sospechoso . El acusado, de 38 años y apodado “Chen”, fue arrestado en Florencio Varela luego de ser identificado a partir del testimonio de la víctima.

El hecho ocurrió en agosto de este año, durante una reunión en una vivienda de la Comuna 9 porteña, integrada por los barrios de Liniers, Mataderos y Parque Avellaneda. Ana (nombre ficticio para preservar su identidad) había asistido al encuentro junto a una amiga y, con el correr de las horas, se quedó dormida en uno de los sillones. Lo que la despertó fue el espanto: un hombre de rasgos orientales y de casi 1,90 metro de altura estaba sobre ella, abusándola sexualmente.

Según consta en la denuncia, la víctima logró apartarlo y ponerse a salvo, para luego realizar la presentación formal ante la Policía. Solo recordaba que al agresor lo llamaban “Chen”. Con esos pocos datos, los investigadores comenzaron una exhaustiva pesquisa para dar con su paradero.

El caso quedó a cargo de la División Delitos contra la Salud y la Seguridad Personal, que inició una serie de tareas de inteligencia y de campo para confirmar la identidad del sospechoso. A partir de la descripción física aportada —un hombre alto, robusto y de rasgos orientales— se logró vincular la información con un individuo identificado como H. Chen, de 38 años.

Alcaldía Departamental de Florencio Varela.jpg

Fuentes de la causa confirmaron que el sospechoso tenía antecedentes y registros previos que coincidían con las características mencionadas por la víctima. “Los registros incluían actuaciones sumariales y fotografías que coincidían con su fisonomía”, indicaron los investigadores.

Una vez confirmada la identidad, el equipo solicitó oficios a empresas de telefonía y mensajería para rastrear los movimientos del acusado mediante antenas y direcciones IP. Esa labor permitió ubicarlo en distintos puntos del Gran Buenos Aires, particularmente en zonas del Oeste y Sur del conurbano.

El operativo en Florencio Varela

Con la información reunida, la brigada policial desplegó una serie de vigilancias discretas y seguimientos. El 30 de octubre, alrededor de las 10 de la mañana, los efectivos observaron a un hombre que se asomaba a la terraza de una vivienda ubicada sobre la calle Islas Orcadas del Sur al 2000, en el partido bonaerense de Florencio Varela.

Las imágenes captadas confirmaron que se trataba del sospechoso buscado. De inmediato, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 9 —a cargo de la investigación— libró un exhorto al Juzgado de Garantías Nº 8 de Quilmes para ordenar el allanamiento y la detención.

Horas más tarde, personal de la Brigada Salud 4 de la Policía de la Ciudad, con apoyo de la Sub DDI de Florencio Varela, ingresó al domicilio y detuvo a Chen. Durante el operativo también se secuestró un teléfono celular de su propiedad, considerado una pieza clave para el avance de la causa.

Policía de Buenos Aires Femicidio Florencio Varela.jpg

Tras la detención, el sospechoso fue trasladado a una alcaidía de la Policía de la Ciudad, donde permanece alojado a disposición de la Justicia. El juez interviniente ordenó el secuestro formal del celular encontrado en la vivienda, que será sometido a pericias para determinar si contiene material vinculado al hecho investigado.

Chen está acusado del delito de abuso sexual con acceso carnal, una figura penal considerada de máxima gravedad en el Código Penal argentino, con penas que pueden alcanzar los 20 años de prisión.

La investigación sigue abierta

Mientras el imputado continúa detenido, los investigadores trabajan en la recolección de pruebas complementarias y en la toma de testimonios a testigos que estuvieron presentes en la fiesta. La joven víctima, por su parte, se encuentra contenida y asistida por profesionales especializados del área de violencia de género.

La Justicia porteña busca ahora determinar si el acusado actuó solo o si podría haber otras personas implicadas en el contexto del hecho. Por el momento, el caso se mantiene bajo secreto de sumario.