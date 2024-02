Si bien no se definió un plazo para declarar la validez de los amparos, comenzará el análisis con el caso de La Rioja.

La Corte Suprema de Justicia comienza este jueves a analizar el planteo contra el DNU del presidente Javier Milei, hecho por la provincia de La Rioja , aunque no tiene plazos para una definición sobre la validez o no del mismo. Así lo dictaminaron oficialmente.

El Tribunal ya había adelantado que es de su competencia el amparo de La Rioja por ser una demanda de un estado provincial contra la Nación , pero que no era un tema a tratar durante la feria judicial de enero.

El procurador general interino de la Nación, Eduardo Casal, ya dictaminó que la Corte Suprema es quien debe resolver aunque no opinó sobre le fondo del asunto por lo que la definición aún está pendiente.

La Corte no tiene plazos fijados para resolver y será determinante cómo salga del Congreso Nacional la discusión por la validez de la Ley Ómnibus y el DNU, ya que uno de los argumentos de quienes presentaron amparos es que el presidente de la Nación, Javier Milei, no tenía fundamentos para omitir la intervención de los legisladores. Esto es -según se quejaron- que no había razones de necesidad y urgencia tal cual la naturaleza del DNU.

Junto al planteo hecho por el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, en la Corte también se radicó el expediente en el que la Cámara Nacional del Trabajo frenó las reformas del capítulo IV del DNU en lo que hace a las reformas laborales.

La palabra final la tendrá la Corte, que por ahora solo se pronunció por admitir la competencia en el caso de La Rioja y ante los otros expedientes aún no se definió si los va a tratar y qué va a resolver.