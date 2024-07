Día de la Independencia: cómo es la agenda de Javier Milei para este 9 de julio

milei tedeum 25 mayo Javier Milei en el Tedeum del 25 de mayo.

Luego, Milei y los ministros de su Gabinete se trasladarán al desfile militar que se llevará a cabo desde las 10.30 en el cruce de la Avenida del Libertador y Agüero, en la zona del Museo de Bellas Artes, y se extenderá por toda la avenida hasta Olleros, en las inmediaciones de la estación de tren Lisandro de la Torre.

El evento tendrá unas dos horas de duración y van a desfilar veteranos, las fuerzas armadas y de seguridad, trascendió.

"Trae tu bandera y festejemos todos juntos nuestra libertad", escribió el ministro de Defensa, Luis Petri, al convocar al evento a través de su cuenta oficial de X.

El día anterior, el lunes 8 de julio, el Presidente estará por la noche en Tucumán para la firma del "Pacto de Mayo" en la Casa Histórica de esa provincia, donde el anfitrión será el gobernador Osvaldo Jaldo.

El acuerdo estaba estipulado para ser firmado el 25 de mayo, pero las demoras en el tratamiento y aprobación de la Ley Bases y el acuerdo fiscal lo postergaron.

Milei convocó a los distintos mandatarios provinciales, ex presidentes, legisladores, empresarios y distintos sectores de la sociedad para la firma de los 10 puntos que impulsa el economista libertario sobre el que se deberán construir futuros consensos.

Ricardo Quintela anunció que no participará del Pacto de Mayo

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, se reunió esta tarde en la Casa Rosada con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, a la salida, el mandatario confirmó que no será parte del Pacto de Mayo que se firmará el lunes 9 de julio en Tucumán, en el marco de los festejos por la Independencia.

"Al Pacto de Mayo no voy a ir porque son diez puntos que fueron impuestos, sin negociaciones previas", sentenció el gobernador al salir, en el Patio de las Palmeras de Casa Rosada.

Durante la reunión el mandatario y el ministro sellaron junto al gobernador acuerdos por obras públicas. Del lado del Gobierno nacional participaron el vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán; el secretario de Provincias y Municipios, Javier Milano; el secretario de Obras Públicas, Luis Giovine; y el secretario de Educación, Carlos Torrendell.

quintela.jpg El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela.

La negativa de Ricardo Quintela al Pacto de Mayo

En el ámbito del gobierno se especulaba con que la reunión entre Guillermo Francos y Ricardo Quinquela vendría bien para limar asperezas y sumar un nuevo apoyo al presidente Javier Milei, pero, el mandatario se mantuvo firme en su postura y afirmó: "El Pacto es justamente un acuerdo entre dos o más partes. En este caso no hay un acuerdo, hay una imposición de diez títulos que vos tenés que ir a firmar sin comentar previamente el contenido. Lo que dice el Gobierno es que se firmen esos diez puntos y después se empieza a desarrollar cada uno. Vos no podés acordar algo y no sabés el contenido", se quejó.

El gobernador riojano, de los mandatarios más críticos de la gestión Milei, destacó el diálogo que mantiene con Francos y se mantuvo firme en su rechazo a las políticas de los libertarios. "En estos siete meses no hubo una medida que beneficie a la gente", sostuvo en declaraciones a los periodistas acreditados en la Rosada. Y agregó: "Hay un problema grave con muchos sectores de la sociedad, que tienen congelados prácticamente sus ingresos, fundamentalmente en el sector de la tercera edad".

Según consignó el medio El Destape, Ricardo Quintela ratificó que, "esto no modifica mi posición política. Me llaman para firmar la continuidad de las obras públicas que se han parado en la provincia con los financiamientos que no podemos asumir nosotros. Nosotros veníamos reclamando respecto a la paralización de la obra pública. No reactivar sería un crimen para nuestra provincia". La Rioja acordó con el Gobierno Nacional el traspaso y cooperación en materia de obras públicas, de infraestructura educativa y de vivienda. Es un acuerdo que viene firmando la gestión Milei con diversos gobernadores.