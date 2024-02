Dieron por muerto a un influencer gastronómico, primo del "Dibu" Martínez, y salieron a desmentirlo

"Escuchame, no te preocupes que el Facebook no está enlazado en el Instagram. Saludos, gracias”, le dice Leandro a Elias en relación a la posibilidad de que el mensaje se replique en la cuenta de esa red social.

Granato, es primo del arquero de la Selección Argentina de fútbol, Emiliano "Dibu" Martínez, y se hizo conocido en las redes -antes de conocerse su parentezco con el campeón del mundo- a través su cuenta "Bruta Cocina".

El mensaje que disparó el rumor

El posteo estaba escrito, supuestamente, por la pareja de Leandro Granato, y decía: "Hoy, 15 de febrero, Leandro tomó la peor decisión de todas y decidió dejarnos para siempre”.

“Él no estaba pasando por un buen momento, pero todavía no logro entender cómo tomó esta estúpida decisión, dejándonos solos para siempre, a mí y su hijo de tan solo dos años”, continuaba el envío que salió de instagram y rápidamente se propagó por los medios.

“Un día después del Día de los enamorados te vas así, dejando mi corazón roto. Siento bronca, impotencia y angustia, pero siempre te voy a amar”, añadió quien firmó con el nombre de “Miriam”. Y cerró el posteo indicando: “En las próximas horas comunicaremos donde será su último adiós”.

Por qué se había alejado de las redes sociales

Hacia finales del año 2023, el primo de Emiliano "Dibu" Martínez, apodado como "el Yeti" publicó un video en las redes sociales en el que comentaba los motivos por los cuales se alejaría de las redes sociales.

En esa oportunidad, aseguró que se trataba de "una de las decisiones más difíciles que tuve que tomar en este último tiempo". Además, agregó que tenía "problemas económicos y mentales que están desgastando mi salud mental”.

Por otra parte, indicó que su contenido siempre fue de "buena energía" y no quería "actuar algo que hoy no soy". "Hoy estoy mal”, agregó en su video del 29 de diciembre del 2023.

“Ya no me quedan ideas y el contenido que estoy haciendo no siento que esté a la altura de lo que ustedes merecen, es por eso que decidí ponerle un punto a mis redes sociales y alejarme por un tiempo. Podría ser un mes, un año, o para siempre. La verdad, hoy no lo sé”, siguió.

Luego, llegó un momento que cualquiera podría relacionar con el posteo de este jueves: “Estoy tan explotado de la cabeza que hasta que esto que les estoy diciendo tengo que mirar para leerlo”. Además agregó que dedicaría su tiempo a otros menesteres: “Por el momento voy a hacer otras cosas: dar charlas, quizás volver un poco al arte que siempre fue mi refugio, y sin dudas me voy a ir a pescar”.

“Decirles que amé cada momento que vivimos juntos, cada foto que me pidieron en la calle, cada comentario, cada mensaje de buena onda. Simplemente gracias”, indicó respecto a los momentos compartidos con la comunidad con más de un millón de seguidores.