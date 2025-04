Disney Plus abril 2025: cuánto sale por mes la plataforma con impuestos

En su sitio oficial, Disney Plus destaca que, entre otros beneficios por suscribirse al servicio de streaming que ofrece, se incluyen estrenos de películas, series originales y clásicos de Disney , Pixar, Marvel , Star Wars, National Geographic y Star. Pero, ¿cuál es el precio del abono mensual de Disney Plus con impuestos en abril de 2025 ?

En su portal, Disney Plus informa que el actual tarifario corresponde a nuevas suscripciones llevadas a cabo partir del 31 de marzo de 2025. La empresa aclara que “si te suscribiste antes de esta fecha, la modificación de precio se reflejará a partir del 5 de mayo de 2025, a menos que cambies o canceles la suscripción”, añade Disney Plus.

En el sitio oficial de Disney Plus se ofrece un detalle de cada plan. En el caso de Disney+ Estándar se incluye:

Catálogo completo de Disney+ (sin interrupción comercial).

(sin interrupción comercial). Películas y series de Star (sin interrupción comercial).

Acceso a los canales lineales de deportes ESPN e ESPN3 (con anuncios).

Audio hasta 5.1.

Video hasta 1080 px Full HD.

Dos dispositivos a la vez

Descargas hasta en diez dispositivos (hasta 25 títulos en total)

Además, es posible realizar una suscripción anual por un valor de 103.299 pesos mensuales (en este caso la cuota mensual se reduce a 8.608 pesos).

Por su parte, Disney+ Premium les ofrece a sus clientes los siguientes contenidos:

Catálogo completo de Disney+ (sin interrupción comercial).

(sin interrupción comercial). Películas y series de Star (sin interrupción comercial).

Catálogo completo de deportes de ESPN, incluidos todos los canales de TV en vivo y eventos exclusivos (con anuncios).

Audio hasta Dolby Atmos.

Video hasta 4K UHD y HDR.

Cuatro dispositivos a la vez.

Descargas hasta en diez dispositivos (hasta 25 títulos en total).

Los Simpson.jpg Los Simpson, un clásico en la pantalla de Disney Plus.

Cabe recordar que, a mediados de 2024, Disney+ y Star+ se fusionaron en una sola plataforma de streaming. Entre otras series y películas disponibles en Disney+, se encuentran The Marvels; Intensa-Mente 2; Daredevil (Marvel) -estas tres figuran en la sección estrenos o agregadas recientemente-; The Mandalorian, Hawkeye y Muppets Mayhem: Confusión eléctrica; Los Simpson, The Walking Dead y Only Murders in the Building. Asimismo, puede accederse a un extenso catálogo que incluye las producciones de Marvel; Disney; Pixar y Star Wars.

Uno de los principales competidores de Disney Plus es Netflix, cuya suscripción estándar cuesta 15.098,49 pesos mensuales en abril de 2025 en la Argentina. Ese importe se compone del costo del servicio estándar ($ 9.999) y del aplicado en concepto de impuestos ($ 5.099,49).