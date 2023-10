Dólar blue, MEP, Ahorro, Liqui: ¿de qué se tratan?

En primer lugar, es importante señalar que en Argentina existe una estricta restricción para acceder al mercado único y libre de cambios (MULC), donde se paga el tipo de cambio oficial. Este precio es especialmente relevante para quienes se dedican a operaciones de exportación e importación. Para el común de la gente, existe un límite mensual de solo $200 en compras de dólares, sujeto a una larga lista de requisitos, que incluye no haber recibido subsidios salariales en el marco del ATP (en tiempos de pandemia), no ser beneficiario de ingresos familiares de emergencia (IFE) ni de la Asignación Universal por Hijo (AUH), no haber realizado operaciones en el mercado de dólar MEP ni ser copropietario de una cuenta que haya adquirido dólares MEP, y no ser beneficiario de tarifas sociales en servicios de luz o gas, entre otros.