Live Blog Post Segundo salto histórico El dólar blue cotizó este miércoles a $950 para la compra y a $1.000 para la venta, en la rueda en la que el Banco Central retornó el ajuste diario del tipo de cambio oficial. Elcotizó este miércoles a $950 para la compra y a $1.000 para la venta, en la rueda en la que elretornó el ajuste diario del tipo de cambio oficial. El dólar marginal registró un fuerte rebrote de $ 75, el segundo salto histórico más alto, hasta los $1.000 en la punta vendedora y a $ 980 en la compradora y la brecha con el tipo de cambio oficial se ubicó en el 183,2%. Tras el inicio de las minidevaluaciones diarias, que este mes llegará al 3%, el dólar oficial, sin impuestos, subió $3,05 a $353,05 y cotizó por encima del precio que venía manteniendo desde agosto. El tipo de cambio oficial cerró en el Banco Nación a $ 368,5 y entre los principales bancos privados de la plaza porteña el promedio fue de $ 370,4.

Live Blog Post Alcanzó los $1.000 nuevamente Después de poco más de 20 días, el dólar blue volvió a alcanzar la cifra de los $1.000 de cotización, en un miércoles agitado luego de un inicio de semana calmo. En contrapartida, el dólar MEP experimenta una leve caída y se ubica en $876,67.

Live Blog Post Fuerte salto durante las primeras horas Tras el inicio de la jornada, e impulsado por el descongelamiento del oficial, el dólar blue subió $70 y cotiza a $975 para la compra y $995 para la venta. dolarmiercoles.jpg El dólar blue se disparó este miércoles. La suba representa más del 7,5%; mientras que el dólar MEP pasó a cotizar $881,64.

Live Blog Post Empieza a cambiar el precio del dólar oficial A partir de este miércoles, el Gobierno "descongela" la cotización del dólar oficial. Para ello, utilizará una herramienta que ya se ha usado en otras oportunidades. Se trata del “crawling peg”, que significa la aplicación de mini devaluaciones diarias al dólar oficial, controladas por el Banco Central de la República Argentina (BCRA). El objetivo de esta política es otorgar un cierto grado de certidumbre sobre el valor del dólar que rige para una serie de operaciones. El mecanismo pretende que el tipo de cambio aumente en forma paulatina evitando saltos bruscos que impacten en el sistema de precios.

Respecto a otras variables económicas, la tasa mínima para plazos fijos de personas humanas en su formato nominal anual (TNA) es de 133,00%. Para colocaciones menores a $30 millones es equivalente a un rendimiento de 11% mensual.

Además, la Unidad de Valor Adquisitivo (UVA) es de 403,67; las reservas internacionales brutas se ubican en US$21.127 millones; y el Riesgo País está en 2.497 puntos.

¿Qué es el dólar blue?

En primer lugar, el "Dólar Blue" es el mercado marginal de divisas, un mercado negro sin regulación estatal. Su tamaño es relativamente pequeño en comparación con otros canales, con estimaciones que hablan de un volumen diario de entre $3 y $4 millones. A pesar de su tamaño reducido, su influencia en la economía es significativa, ya que sirve de referencia para tomar decisiones y moldear expectativas.

Por otro lado, en el mercado financiero, donde se pueden realizar compras formales de divisas, no hay restricciones en términos de cantidad. Cualquier persona con una cuenta en dólares puede acceder a este mercado. Dentro de este mercado, existen dos opciones principales: el dólar MEP y el Contado con Liquidación (CCL).

¿Qué es el dólar MEP?

El dólar MEP se mantiene dentro de la plaza financiera local argentina y requiere la compra de bonos, letras o cedears en pesos como parte del proceso. Una vez comprados, estos activos pueden ser vendidos por dólares, incluso retirados en efectivo, después de un período de espera de 24 horas.

Por otro lado, el dólar CCL se mantiene fuera de Argentina y se adquiere a través de la compra de activos identificados con la letra "C." Estos activos requieren un período de espera de tres días antes de que las divisas puedan ser liquidadas.

Sin embargo, existen restricciones que limitan la capacidad de operar en estos mercados financieros, similares a las que rigen para el "Dólar Ahorro." Estas restricciones incluyen no haber utilizado la cuota de $200 para compras de dólares en los últimos 90 días, no ser beneficiario de tasas subsidiadas, no recibir beneficios de tarifas sociales, no ser beneficiario de planes sociales y tener ingresos declarados. Estas operaciones están sujetas a regulaciones y deben llevarse a cabo de manera transparente.