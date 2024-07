Dólar hoy: así cerraron las diferentes cotizaciones este martes 30 de julio

El dólar tarjeta sirve para el pago de compras hechas en moneda extranjera en el exterior o de servicios en el extranjero. Para calcular su valor, hace falta agregarle un 30% del impuesto PAIS y un 30% de percepción a cuenta de Ganancias a la cotización del dólar minorista. De esa forma, ahora cuesta $1553,71.

Bitcoin (BTC) cotiza este martes a US$66.015,04. Es la criptomoneda más importante de la actualidad, y cada vez es más aceptada en todo el mundo para comprar productos y servicios.

El tipo de cambio oficial mayorista, disponible solo para transacciones entre el Estado y los bancos pero con impacto en el precio minorista oficial, cotiza a $932, sin cambios con respecto al cierre anterior.

¿Qué son los “dólares de cabeza chica”?

Los dólares denominados como “cabeza chica” son aquellos en los que la efigie de Benjamín Franklin tiene un tamaño menor. A pesar de que la página oficial de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) asegura que todos tienen el mismo valor, la mayoría de los argentinos no los acepta o los recibe con una cotización entre un 1 y un 5 por ciento menor que el de los “cabeza grande”.

Qué diferencia hay entre el dólar cara chica y cara grande 1200x678.png Qué diferencia hay entre el dólar cara chica y cara grande.

“Al Gobierno no le importa el valor del dólar ni el riesgo país"

La semana pasada presentó varias jornadas de instabilidad cambiaria, con subas récord del dólar, al respecto, el vocero presidencial Manuel Adorni aseguró que al Gobierno "no le importa" el valor del dólar y el movimiento del Riesgo País.

"La verdad es que no le buscamos explicación al día a día de lo que va pasando, no nos importa el valor del dólar, no estamos preocupados por el dólar, no nos ocupa el dólar, no nos ocupa el riesgo país", indicó.

Embed

En este sentido, agregó que "lo que verdaderamente nos preocupa, nos ocupa y nos desvela, todos los días, hasta que terminemos de solucionar el problema, es el peso. Hace muchísimo tiempo que tenemos problemas con el peso".

En su análisis aseguró que "lo que pase en el día a día, no intervenimos. No recuerdo una caída tan abrupta en un día en la cotización de los dólares financieros y, sin embargo, estamos marcando una suba del riesgo país del 3%. No hay que ver la foto de un día, hay que tratar de ver la película un poco más completa. Nuestra obsesión es con el peso, con que cada vez haya menos pesos en la economía, porque eso va a ser efectivamente que la inflación se termine de pulverizar. Esto no es más que la estocada final de la inflación. No estamos obsesionados con el dólar, estamos obsesionados con el peso".