Domingo bajo el agua: alerta por tormenta en gran parte del país

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas en una gran extensión del territorio nacional durante la jornada de este domingo. El organismo también advirtió que habrá vientos y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h.

Este tipo de alertas indican fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.

El organismo dependiente del Ministerio de Seguridad informó que varias zonas de Jujuy , Salta , Formosa , Catamarca , Tucumán , La Rioja , Córdoba , Santa Fe , Santiago del Estero , Chaco , Corrientes y Misiones están bajo alerta por tormentas .

Además, rige una alerta naranja en algunos sectores de Salta, Catamarca, Santiago del Estero, Tucumán, Chaco y Corrientes.

Alerta por tormentas

Las zonas bajo alerta amarilla serán afectadas por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por intensa actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, que pueden ser superados en forma puntual.

En las zonas más altas de la cordillera las precipitaciones podrían ser mayormente en forma de granizo y/o nieve, por lo que el SMN recomonienda protegerse para no sufri consecuencias graves.

Alerta naranja por tormentas

En cuanto a las zonas bajo alerta naranja (Salta, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero, Chaco y Corrientes), se esperan tormentas fuertes, algunas localmente severas. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos.

Para esas zonas en particular, se prevén valores de precipitación acumulada entre 60 y 120 mm, que pueden ser superados en forma puntual.

Recomendaciones

Ante la alerta por tormentas, el SMN recomientdara los sectores con alerta amarilla:

Evitá salir.

No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.

Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

Cerrá las puertas y ventanas y alejate de ellas.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato.

Evitar refugiarse bajo árboles o postes de electricidad.

Estar atentos ante la posible caída de granizo.

No permanecer enplayas, ríos, lagunas o piletas durante tormentas.

Los niveles de alerta del SMN

Existen cuatro tipos de alertas meteorológicas: la verde, la amarilla, la naranja y la roja.

Alerta verde: indica que no se esperan fenómenos meteorológicos riesgosos.

Alerta amarilla: señala que pueden ocurrir algunos con capacidad de daño y riesgo de interrupción de las actividades cotidianas.

Alerta naranja: indica que los eventos pueden ser peligrosos, mientras que la roja es la más extrema: invita a seguir las instrucciones oficiales ya que se esperan fenómenos con potencial de provocar emergencias o desastres.

Alerta roja: es la más extrema, invita a seguir las instrucciones oficiales ante posibles “fenómenos excepcionales con potencial de provocar emergencias o desastres”.