Dónde está Papá Noel en este momento: cómo seguir en vivo su viaje con Santa Tracker

Google activó una herramienta para seguir en tiempo real el recorrido de Papá Noel durante la Nochebuena. ¡No te lo pierdas!

Como cada Navidad, la tecnología se suma a la magia navideña . Google puso nuevamente en funcionamiento Santa Tracker , la plataforma que permite seguir en directo el recorrido de Papá Noel por el mundo , conocer cuántos regalos ya entregó y descubrir las ciudades que visita durante su tradicional viaje de Nochebuena.

El viaje de Papá Noel comienza en el Extremo Oriente ruso y se extiende durante aproximadamente 25 horas , ajustándose a los husos horarios para que todos los niños reciban sus regalos durante la noche.

Además, Santa Tracker no solo muestra el desplazamiento del trineo: también ofrece una aldea navideña virtual repleta de actividades. Desde juegos educativos y creativos hasta secciones informativas sobre tradiciones navideñas internacionales , la plataforma se ha convertido en un lugar de visita obligada para familias que desean vivir la magia de la Navidad con un punto interactivo y accesible desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

¿Cómo funciona 'Santa Trucker'?

Seguir el recorrido de Papá Noel en directo es tan sencillo como acceder a la web oficial de Santa Tracker (santatracker.google.com). Desde las 11:00 horas (horario peninsular) del 24 de diciembre, Google habilita un mapa animado que muestra la posición del trineo, las ciudades por las que ya ha pasado y el número de paquetes entregados.

¿Cuándo comienza y cuánto dura el viaje de Santa Claus con los renos?

Según la compañía, el viaje comienza a las 22:00 en el Extremo Oriente ruso, cuando en Nueva York son las 5:00 y en París las 11:00, lo que permite que el itinerario se adapte a las diferencias horarias del planeta. A medida que avanza la noche, los usuarios pueden comprobar cómo Papá Noel atraviesa continentes, visita lugares emblemáticos y continúa su ruta sin detenerse durante las 25 horas que dura.

¿Para qué sirve Santa Tracker?

La plataforma, que lleva años renovándose, destaca por su componente lúdico. Más de veinte juegos temáticos permiten poner a prueba la memoria, la velocidad o la creatividad. Entre los más populares se encuentran El selfie de Papá Noel, Vuelo propulsado, Pelea de bolas de nieve, Crea un villancico o Baile de códigos, este último pensado para que los más pequeños se acerquen a conceptos básicos de programación mientras se divierten. A ello se suman actividades de destreza, rompecabezas, miniaventuras y secciones que explican cómo se celebra la Navidad en diferentes partes del mundo.

Papá Noel.jpg

Aplicaciones para seguir el recorrido de Papá Noel

Aunque Santa Tracker es la opción más conocida, no es la única herramienta disponible para seguir la ruta de Papá Noel. El Comando de Defensa Aeroespacial de Norteamérica (NORAD) también ofrece un rastreador interactivo que se activa cada 24 de diciembre y muestra la ubicación de Santa Claus mediante satélites, radares y cámaras de alta tecnología. Según este organismo, el recorrido se inicia en la línea internacional de cambio de fecha, continúa por Oceanía, Asia, África, Europa y América, y finaliza cuando Papá Noel regresa a su hogar en el Polo Norte. NORAD habilita incluso una línea telefónica gratuita para que los niños puedan preguntar directamente por su ubicación.

En un periodo del año en el que conviven tradición y tecnología, herramientas como Santa Tracker permiten mantener vivo el encanto navideño adaptándolo a los tiempos actuales.

Ya sea por curiosidad, ilusión o simple diversión, seguir el recorrido de Papá Noel se ha consolidado como un plan familiar que conecta generaciones. Y como cada Navidad, solo hace falta entrar en la web, esperar a que el trineo despegue y disfrutar del viaje.