Piden sacar de circulación un juguete por superar los niveles de sonido permitidos: ¿Cuál es?

El mismo no cumple con las normas de seguridad para niños de entre 6 meses y 3 años y puede ser nocivo para la salud.

Al no cumplir con las mendidas de seguridad, el juguete puede ocasionar un daño para la salud de los niños.

La Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ) informó que se encuentra en análisis la posible salida de circulación de un juguete infantil que no cumpliría con las normas de seguridad vigentes. Según detallaron, se trata de un teléfono didáctico que superó los niveles de sonido permitidos para niños de entre 6 meses y 3 años , situación que derivó en sanciones millonarias a importadores del sector.

La sanción se dio tras una serie de denuncias de la CAIJ y forma parte de la política de Vigilancia de Mercado, que apunta a frenar el comercio desleal y proteger a los consumidores, especialmente a los más chicos.

En este caso, la Cámara detectó la comercialización de un teléfono didáctico para bebés con luces y sonidos que superaba los niveles de decibeles permitidos. Según la Cámara, este tipo de juguetes puede dañar la salud auditiva de bebés y niños de entre 6 meses y 3 años.

Lo más grave de la situación es que el producto tenía sellos de seguridad en el envase, aunque no cumplía con los requisitos técnicos exigidos por la normativa vigente.

Además de la multa económica, se ordenó el retiro inmediato de los productos, la baja de publicaciones en plataformas de venta online y la advertencia de que, si estas prácticas continúan, podrían suspender o bloquear los CUITs de las empresas involucradas.

Juguete

La firma sancionada deberá publicar la resolución en un medio digital de alcance masivo. También se eliminaron publicaciones que ofrecían productos ya retirados del mercado estadounidense bajo la modalidad de compra internacional.

La CAIJ advirtió que sigue detectando casos de adulteración de declaraciones juradas y certificados de seguridad truchos. Por eso, insistió en que la seguridad debe ser el primer criterio al elegir un juguete.

La Cámara del Juguete recomendó comprar solo en canales formales y comercios habilitados como jugueterías de barrio, cadenas reconocidas y supermercados, donde los productos cumplen con la normativa, tienen certificación obligatoria y respaldo comercial.

Alerta por juguetes peligrosos que llegan a Argentina y están prohibidos en otros países

La industria argentina del juguete dio una señal de alarma sobre la venta, a través de plataformas de comercio electrónico, de juguetes peligrosos que ya fueron retirados del mercado en Estados Unidos por riesgos comprobados para la salud.

Según el sector, esos productos ingresan al país sin controles efectivos, sin certificaciones visibles y sin información clara para las familias.

La principal preocupación de la CAIJ gira en torno a los productos que cuentan con antecedentes oficiales de retiro del mercado, conocidos como recall, emitidos por la Consumer Product Safety Commission (CPSC), la autoridad estadounidense en seguridad de productos de consumo.

juguete eeuu

Se trata de artículos que, por fallas de diseño, materiales peligrosos o piezas defectuosas, ya no pueden venderse legalmente en ese país.

Sin embargo, esos mismos juguetes aparecen disponibles para consumidores argentinos mediante plataformas de comercio electrónico, en especial bajo la modalidad de compra internacional. Desde la entidad advirtieron que no existen controles previos en frontera, ni exigencias claras de certificación local, ni advertencias visibles sobre los riesgos asociados a esos productos.

“El problema central es que en la compra online no rige la obligación de exhibir el marcado de conformidad con certificados de seguridad”, explicó el presidente de la CAIJ, Matías Furió. También señaló la ausencia de fiscalización efectiva sobre los juguetes destinados a la infancia y remarcó que un producto retirado del mercado en otro país no debería terminar en manos de una familia argentina.