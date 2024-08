Dos bombas contra Mauricio Macri: Patricia Bullrich y Lilita Carrió lo "destruyeron" en redes sociales

Es que por un lado, el bloque del PRO votó a favor de aumentar las jubilaciones; y por el otro, el titular del espacio expresó: “Ya no se puede discutir más la necesidad del equilibrio fiscal. Por el bienestar de nuestros jubilados y los nietos de los jubilados, apoyo el veto del presidente Milei”.

Este juego a dos puntas molestó de sobremanera a algunas dirigentes políticas de fuste, que no dudaron un segundo en cruzarlo. Una de ellas fue Patricia Bullrich , que se despachó con bronca.

bullrich.jpg Mauricio Macri recibió duras respuestas por su tweet.

"Uno está a favor o en contra del cambio. Está mal mandar a los senadores del PRO a votar a favor de un proyecto fiscalmente irresponsable y después públicamente salir a decir que estás en contra. Usan a los senadores como carne de cañón y atentan contra el plan económico del gobierno que dicen apoyar. Estás de un lado o del otro. Basta de especular", disparó citando el tweet de Macri.

Mauricio Macri, doblemente atacado

Vale recordar que los conflictos entre Macri y Bullrich vienen desde la campaña electoral, en la que el ex Presidente no terminó de apoyar del todo a la candidata en pos de "sumar algunos huevos" en la canasta de Javier Milei.

Tiempo después, la ecuación cambió: Bullrich pasó de ser una de las competidoras por el sillón de Rivadavia a sumarse al equipo del ahora Presidente libertario, y Macri nunca terminó de pactar con Milei pese a que hay encuentros cercanos.

La otra bomba provino desde la CC-ARI y tuvo como protagonista a Elisa "Lilita" Carrió, la verborrágica dirigente que siempre tiene alguna polémica para lanzar.

lilita.jpg

"Adivina adivinador quién es más cruel con los viejos y los niños, Javier o Mauricio. No se pero del cielo esto no viene. Un beso. Lilita", compartió en X (ex Twitter), haciendo clara referencia a "las fuerzas del cielo", el slogan que el Gobierno de Javier Milei adoptó hace ya tiempo.

El "malabarista" del poder

Así, las dos políticas salieron a cruzar a un Mauricio Macri que intenta hacer las veces de malabarista entre la presidencia del PRO y un intento de acercamiento con Javier Milei, aún cuando las propias fuerzas libertarias parecen estar en contra de este acuerdo.

Lo cierto es que las esquirlas de la postura adoptada por su partido en torno a la votación del ajuste para las jubilaciones, entre otras cuestiones, hacen que desde La Libertad Avanza no terminen de ver con buenos ojos el interés de Milei por sumar al PRO a sus filas.

La mayoría de las respuestas al tweet de Macri señalaban la incoherencia entre su postura "pro-Milei" y lo que efectivamente ocurrió con los legisladores de su bloque, que votaron "contra" el Gobierno en un tópico sensible para el oficialismo.