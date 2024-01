Dudas en el mercado sobre el programa económico impulsan el dólar

Hernan Letcher, director del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) opinó que la razones de la suba del dólar son "el fracaso del bono para importadores (BOPREAL) y que no aparecen dólares para sostener el crawling (minidevaluaciones) del 2% mensual”

“Con el nivel de inflación que hay y sosteniendo el 2% de crawling es lógico que muchos se estén preguntando si no van a devaluar de nuevo”, explicó Letcher a LM Neuquén.

El Bopreal se supone que es una solución destinada a evitar que crezca una demanda de dólares para pagar importaciones en lo inmediato. Lo que ocurre es que está resultando caro el precio para las empresas. Letcher indicó que a ello “hay que agregarle que el Banco Central bajó las tasas” y que además “empieza a haber desconfianza sobre cuál es el programa económico del gobierno”.

Qué esperan en el mercado

En el mercado afirman que la suba de la divisa norteamericana se deba a que hay cierta desaceleración de la liquidación de los exportadores, la tasa real muy negativa en un contexto de alta inflación y expectativas algo deterioradas ante las trabas legales que el gobierno empieza a enfrentar para llevar a cabo las reformas propuestas.

Algunos consideran que tal como está planteado el esquema cambiario, con un dólar a $1300 para las operaciones con tarjetas de crédito, es probable que el gobierno aguante hasta un 60% de brecha y luego de ahí deberían hacerse correcciones. El problema es que si hay perspectivas de que siga subiendo el CCL los exportadores entonces van a estar menos dispuestos a dejar sus dólares en el BCRA. Hay que recordar que el actual valor de dólar explorador sin conforma con un 80% oficial y 20% CCL.

El diputado radical Martín Tetaz, que es economista de profesión, señala que “hay una enorme confusión con el dólar ya que ni el DNU, ni la Ley ómnibus contienen ninguna disposición de carácter monetario”. “Si el dólar se dispara (a pesar de estar en su nivel más alto de los últimos 15 años), es porque el peso se hunde por ausencia de un plan de estabilización” afirma,. Esencialmente,cree que falta un programa monetario y un Presupuesto 2024 que debería presentar el gobierno.

dolar blue 1200x678.jpg El dólar financiero sigue ampliando sus precios, al tiempo que se aleja del oficial.

Las cerealeras no liquidan

Hay un punto débil en el paquete que anunció Caputo. Se trata de la suba de las retenciones para todas las exportaciones. A las cerealeras no les cayó nada bien el anuncio y por ello están frenando sus liquidaciones. Al inicio, luego de la devaluación se vendían a razón de u$s300 dólares por día, y ahora bajó a unos u$s70 millones.

Sergio Chouza, director de la consultora Sarandí, sostiene que “el Plan Caputo de licuación de los pesos no cierra porque no tiene consistencia macro y no ancla las expectativas”.

En el mercado se advierte que la ampliación del spread entre el oficial y los financieros podría profundizar la desaceleración en la liquidación de los exportadores. No es un tema menor considerando que es la última semana de casi nulo acceso de importadores al mercado oficial.

Empieza a haber nueva demanda de dólares de importación

Desde el 13 de diciembre comenzará a haber un nuevo actor demandando dólares en el mercado oficial. Se trata de los importadores que por el nuevo esquema sin autorización previa podrán entrar. Habrán pasado los primeros 30 días para que las empresas puedan acceder al 25% del valor de lo importado. El Banco Central dejará de ser el único comprador.

El economista liberal Carlos Rodriguez señaló que “esta política empezó con un dólar comercial bien caro y devaluándose a sólo el 2% en meses subsiguientes, lo que es muy bueno para liquidar exportaciones inmediatamente”. “Pero el dólar exportación se está deteriorando al 25% por mes respecto a los precios, o sea que el dólar relevante para plantar cosecha es bajísimo, a menos que se espere más devaluaciones importantes a futuro”. Advirtió entonces que “fácilmente se puede caer en un ciclo de Devaluación/Inflación sin un ancla nominal que lo contenga”.