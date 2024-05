Echaron a un importante funcionario del Gobierno y Capital Humano hará entrega inmediata de los alimentos

comunicado capital humano.jpg El comunicado publicado por el Ministerio de Capital Humano en su cuenta de X.

Las advertencias de Juan Grabois al Gobierno

El dirigente social Juan Grabois advirtió que entre los alimentos acopiados en galpones hay leche en polvo próxima a vencer y dio detalles de la situación judicial. “Según la información oficial ingresada por el Gobierno nacional a la causa por incumplimiento de deberes de funcionario en la que está imputada Pettovello, hay en los galpones del Gobierno no cinco sino seis mil toneladas de alimentos; para colmo 339.867 kg de leche en polvo que rinden 2.718.936 litros de leche líquida que se vencen en julio y todavía no presentaron el cronograma de entrega”, publicó en sus redes sociales. "¡Repartan la comida, sinvergüenzas!”, remató.

Por otra parte, agregó que “de las entregas realizadas hasta hoy pocas tienen que ver con emergencias. Se derivaron a instituciones religiosas, municipios y provincias. Incluso un conocido movimiento piquetero recibió 225,050 kg de alimentos”, planteó Grabois. A su vez, cuestionó que se esté "desabasteciendo el 90% la red de ayuda social tejida durante décadas para abordar los problemas básicos que ni el Estado ni el mercado resuelve en un contexto de duplicación de la extrema pobreza".

Luego de conocerse la última determinación del Gobierno de realizar un protocolo de entrega urgente, Grabois volvió a expresarse a través de las redes: "Dijimos que había alimentos y había alimentos. Dijimos que se iban a vencer y se iban a vencer. Dijimos que había incumplimiento y había incumplimiento. Todo aceptado ahora por Pettovello", indicó.

"Decimos que hay hambre y no se están entregando alimentos....¡hay hambre y no están entregando alimentos! Sentido común gente. Déjense de joder y resuelvan esto. No es ideológico, es humano", insitió el dirigente social.

Por último, detalló: "Se vencieron los plazos para presentar el plan de entrega de alimentos y no lo presentan. En una causa penal por incumplimiento, incumplir una orden judicial es casi una confesión. La apelación de una cautelar alimentaria no tiene efectos suspensivos, ¡Burros! ¡Están en desobediencia! Tienen que presentar un plan en un juzgado penal, no sacar un comunicado de prensa. Los alimentos tienen que llegar en la realidad, no en la fantasía de sus funcionarios.

Quien Pablo De la Torre, el funcionario desplazado de Capital Humano

Pablo De la Torre, es hermano del ex intendente de San Miguel y actual senador provincial (Juntos por el Cambio), Joaquín de la Torre. En su carrera política, estuvo a cargo del área de Salud de ese distrito bonaerense y actualmente se desempe

PABLO DE LA TORRE.jpg El funcionario despedido, Pablo De la Torre, junto a la ministra Sandra Petovello.

ñaba como secretario de infancia y familia.

De profesión médico pediatra, y presidente de la Asociación Civil Concordia. A lo largo de su vida política, estuvo vinculado a temáticas sociales, sobre todo desde la creación de los Centros de Desarrollo Infanto Familiares.

Llegó a la gestión de Milei a raíz de su vínculo con los principales referentes de la Iglesia.