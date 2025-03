Economistas apoyan el nuevo acuerdo con el FMI, pero plantean dudas

A cambio de ese dinero, el Poder Ejecutivo le entregó a la entidad un título público denominado Letra Intransferible. Se trata de un instrumento financiero a 10 años en dólares, que el BCRA no puede negociar en el mercado.

BCRA.jpg

En otras palabras, se trata de un vale de caja que en la actualidad equivale a unos u$s23.000 millones. Es decir, el Tesoro de la Nación le debe al Banco Central esa cifra. Como se trata de una deuda a cobrar, la entidad rectora del sistema financiero lo registra en su balance como un activo, aunque este sea de dudosa calidad.

Una opción que hubiera tenido en estos años el Gobierno argentino era mandar a pérdida asiento contable, lo que hubiera reflejado con mayor fidelidad el estado de deterioro de su balance. Lo otro es lo que piensa hacer Javier Milei con ayuda del FMI.

Se trata de un acuerdo que le permita al Tesoro Nacional recibir un préstamo, con el cual cancelar ese pasivo, y así recomponer el balance, quitando un activo de más que dudosa calidad.

Qué opinan los especialistas

Las opiniones de los economistas al respecto están divididas, aunque en principio estarían de acuerdo en respaldar la medida.

Emiliano Libman, economista de la consultora Equilibra, afirma que “lo que hay que ver son plazos, monedas, condiciones de repago”. “Claramente, hoy hay mejores perspectivas en materia de sostenibilidad que hace 15 meses”, dice Libman. El economista afirma que la deuda está en “trayectoria sostenible” pero aclara que “lo que no es sostenible es la política cambiaria”.

Martín Tetaz, diputado radical y economista, señala que “un acuerdo con el FMI para fortalecer las reservas del BCRA es una buena idea para salir del cepo y terminar con el problema de la inflación”.

FMI.jpg El Directorio del FMI destacó el cumplimiento de la Ley Bases, gran objetivo del Gobierno.

“Pero este acuerdo, aunque tenga el mismo apellido, no tiene nada que ver con los anteriores, porque no es de carácter fiscal y no se está pidiendo plata para gastársela, sino para respaldar la moneda”, señala Tetaz.

Pero el analista de los mercados de capitales, Christian Buteler advierte: “Tomamos deuda con el FMI y cancelamos con el BCRA. Esos dólares luego se van por la cuenta corriente cambiaria (se fueron u$s 8.200 millones en los últimos 8 meses) perdiendo los dólares, pero quedándonos con una deuda exigible y que impone condiciones”.

“No sé dónde vi eso antes”, señala Buteler al recordar el acuerdo que firmó Luis Caputo en 2018 por u$s45.000 millones, que terminó en un desastre, porque al final los dólares se fueron para financiar la corrida contra el peso que le costó el gobierno a Mauricio Macri.