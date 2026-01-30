Edad de imputabilidad: "Si esta ley se hubiera tratado antes, los asesinos de Jeremías estarían presos"

La exministra Patricia Bullrich se reunió con ella, y confirmó que están van a pedir que haya consecuencias para los tres menores acusados de matar al adolescente.

La exministra de Seguridad y actual senadora nacional de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich recibió este viernes la familia de Jeremías Monzón , el adolescente de 15 años asesinado por tres menores, entre ellos su novia de 16 años. Tras el encuentro, la senadora se refirió al proyecto de Ley sobre la baja de edad de imputabilidad.

"La mamá está como cualquier mamá que le torturan y le matan a su hijo de esta manera, por supuesto el Gobierno ya venía trabajando en el proyecto de ley penal juvenil, y el lunes pasado decidimos ponerlo para que la sociedad entera sepa que no podemos seguir así, no podemos seguir teniendo más Jeremías, menores matados por menores, o menores que matan y vuelven a su casa como si no hubiera pasado nada", dijo.

El proyecto ya estaba en diputados y se tratará en el Congreso en el mes de febrero. "Ya estuvimos hablando con el abogado y fiscal de Santa Fe para que haya consecuencias, y no como si nada hubiera pasado", agregó.

A su vez, Bullrich aseguró que: "esto no va a traer la Justicia que necesitaría Jere pero va a dejar un legado, que va a interpelar a todo el país para que actuemos antes".

bullrich carrera investigadores

Por su parte, Romina - la mamá de Jeremías- manifestó su profundo deseo de que esto no vuelva a suceder. "Ver como los asesinos de mi hijo están en su casa es terrible, estamos luchando por una ley que no va a ser retroactiva, pero si esta ley se hubiera tratado antes los asesinos de Jere estarían presos ahora", aseguró.

"Levantar la bandera de Jere, para que tampoco reciba la justicia que necesita es horrible, que haya personas que aún viendo lo que sucede se opongan a esta ley es tremendo. Se van a seguir acumulando hijos nuestros en nichos y nadie va a pagar. Necesito que al menos a muerte de Jere no sea en vano, vamos a llegar hasta las ultimas consecuencias", afirmó Romina.

crimen jeremias monzon Jeremías había desaparecido el 18 de diciembre, fue registrado por cámaras de seguridad caminando junto a la joven identificada como Milagros.

El brutal crimen de Jeremías Monzón en manos de tres menores

Jeremías tenía 15 años y había desaparecido en la localidad santafesina de Santo Tomé. Finalmente lo encontraron asesinado a puñaladas en una fábrica abandonada.

El hallazgo se produjo tras un llamado al 911 que alertaba sobre la presencia de un cuerpo en el predio ubicado frente a la rotonda del club Colón y en el acceso a barrio Chalet. Estaba entre pastizales y tapado con cartones.

La autopsia reveló que Jeremías fue víctima de crimen planificado. Lo asesinaron al menos con dos armas blancas: un cuchillo y un objeto metálico similar a un destornillador. Recibió más de 20 puñaladas en el pecho.

Por el crimen fueron identificados tres menores de edad: su novia de 16 años, quien está imputada y otros dos menores de 14 años, que se encuentran en libertad porque son inimputables.

A esto se suma que en las últimas horas quedó detenida, como partícipe necesaria la madre de la adolescente.