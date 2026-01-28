El desgarrador relato de la mamá de Jeremías Monzón, el adolescente asesinado por tres menores

Fue torturado y asesinado en manos de su pareja y otros dos adolescentes. Reclamó la baja de la edad de imputabilidad en el Código Penal.

El caso de Jeremías Monzón, el menor asesinado en diciembre de 2025, generó una ola de indignación. A un mes del sangriento hecho que tiene como principales sospechosos a tres adolescentes - entre ellos su novia- se difundió en redes sociales una filmación de cuatro minutos que muestra el momento exacto del brutal crimen, entre burlas, risas y amenazas. En las últimas horas habló por primera vez su mamá.

Tras la detención de la madre de la ex novia del adolescente - también menor de edad - por una posible participación en el crimen, se siguen conociendo macabros detalles del macabro asesinato. El caso conmovió a toda la provincia de Santa Fe .

Una de las últimas que brindó su testimonio fue la madre de Jeremías, Romina Monzón , quien apuntó directamente contra los responsables del ataque y sostuvo que "disfrutaron de matarlo y no se arrepienten".

En diálogo con Agencia Noticias Argentinas, Romina expresó que "la familia está destruida" porque "era el primer nieto, el primer sobrino, la luz de todos. Los días después del hecho, son grises. Es terrible la cantidad de lugares donde ya no está. Nosotros con Jere no convivíamos, él vivía con sus abuelos porque era la casa donde se crio toda su vida", señaló.

crimen jeremias monzon

Según lo describió su madre, Jeremías era "un chico con futuro, bueno, amable, muy amiguero, con muchos sueños, curiosidad por el mundo y alegría". "En estos días se acercan a mi muchos chicos auto proclamados ‘ser su mejor amigo’, eso define la magia que tenia", destacó sobre el cariño que le tenían al adolescente.

El joven vivía con sus abuelos y tenía pensada la posibilidad de estar más cerca de su madre. "Él vivía con sus abuelos porque era la casa donde se crió toda su vida. Desde hace tres años no vivíamos juntos y este año iba a mudarse conmigo porque iba a ir a una escuela nueva a tres cuadras de mi departamento”, contó.

"Son unos monstruos y violentos, unos psicópatas"

Por otro lado, la mujer calificó de "injusta" la forma en que "estas bestias decidieron hacerle tanto daño" y consideró "irracional pensar que alguien justifique lo que le hicieron", al tiempo que agregó: "Son unos monstruos y violentos, unos psicópatas que disfrutaron lo que hacían, fueron conscientes al premeditarlo, al emboscarlo, al ejecutarlo y al manipular su cuerpo ya sin vida y todo lo que hicieron post mortem".

En este marco, reclamó sobre la baja de la edad de imputabilidad cuestionando a su vez directamente al Poder Judicial. "No importa cuán claro hable, cuán explicita sea, cuanto explique lo que hicieron: la Justicia actual los liberó", expresó.

crimen santa fe adolescente

Según su mirada, "protegen a los asesinos", quienes "gozan desde sus redes sociales, porque continúan con el acceso a ellas, es tan bizarro todo", y criticó a las familias de los presuntos responsables por "encubrirlos".

"No se arrepienten y día a día muestran mas signos de disfrute y violencia. Es imposible estar en paz sabiendo que existen personas así", remarcó.

Patricia Bullrich recibirá a la madre de Jeremías Monzón en el Senado

Este miércoles, el abogado de la familia de la víctima, Diego Martini, confirmó que la senadora nacional y exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, recibirá a la madre del adolescente de 15 años el próximo viernes en Buenos Aires.

El encuentro se produce en un clima de alta sensibilidad, donde el crimen de Monzón actúo como un "efecto dominó", acelerando el debate en el Congreso de la Nación sobre la reforma del Régimen Penal Juvenil y la baja de la edad de imputabilidad. Según Martini, la repercusión nacional del caso -alimentada por la crueldad de las imágenes viralizadas- puso en jaque el sistema actual y movilizó a las máximas esferas del poder político.