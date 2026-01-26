Detuvieron a la mamá de la menor acusada del crimen de Jeremías Monzón: la escalofriante sospecha

La muerte del adolescente de 15 años sigue causando gran conmoción, tras la filtración del video donde se registró la tortura y el brutal crimen.

Jeremías había desaparecido el 18 de diciembre, fue registrado por cámaras de seguridad caminando junto a la joven identificada como Milagros .

El caso de Jeremías Monzón, el menor asesinado en diciembre de 2025, generó una ola de indignación. A un mes del sangriento hecho que tiene como principales sospechosos a tres adolescentes - entre ellos su novia- se difundió en redes sociales una filmación de cuatro minutos que muestra el momento exacto del brutal crimen, entre burlas, risas y amenazas.

En las últimas horas se registró un avance significativo en la investigación, que terminó con la detención de la madre de la joven de 16 años que está imputada por el homicidio. La medida fue ordenada por el fiscal Francisco Cecchini, que encabeza la investigación del caso.

La detención se concretó ante las sospechas sobre una posible participación de la mujer de 40 años en la trama delictiva, o en haber colaborado de alguna forma con el sangriento asesinato.

El caso generó gran conmoción en la provincia de Santa Fe, más aún luego de conocerse la difusión del video que registra el brutal crimen. La detención de la mujer, quien se encuentra en situación de calle, se dio luego de nuevos elementos probatorios que llevaron a la Fiscalía a elaborar una nueva hipótesis. Actualmente se encuentra a disposición del Ministerio Público de la Acusación.

Jeremías había desaparecido el 18 de diciembre, fue registrado por cámaras de seguridad caminando junto a la joven identificada como Milagros, quien actualmente se encuentra detenida en un instituto de menores de Rosario. Por el momento, la causa se encuentra en plena etapa investigativa y bajo gran hermetismo.

Jeremias y su novia crimen santa fe

La hipótesis de la Fiscalía sobre el rol de la mujer en el crimen de Jeremías

Los investigadores analizan si la mujer -madre de la novia del menor - habría instigado, incentivado o avalado de algún modo la conducta de su hija antes del ataque que terminó con la vida del adolescente. Esa posible intervención previa es ahora eje central de la pesquisa.

En este sentido, se evaluarán los nuevos testimonios y comunicaciones que fueron agregados al legajo. Por el momento, se cree que la novia pudo haber "entregado" a Monzón para que los otros dos menores, de 14 y 15 años lo torturaran y asesinaran. Esos dos adolescentes fueron identificados y restituidos a sus familias al ser "no punibles" por la ley vigente.

El crimen de Jeremías conmocionó a la comunidad santafesina y al país por la extrema violencia a la que fue cometido, luego de que la víctima fuera citada a un predio abandonado y atacada con varios cuchillos.

La familia del joven, allegados y vecinos han reclamado avances en la investigación y mayor protección para menores en situaciones de riesgo, mientras que las autoridades judiciales trabajan en ampliar la red de pruebas para sostener las imputaciones en el proceso penal.

crimen santa fe adolescente

Se filtró el estremecedor audio de la tortura y el asesinato de Jeremías Monzón

El video que registra el brutal crimen comenzó a circular a través de aplicaciones de mensajería como WhatsApp y Telegram. El clip dura cuatro minutos y en la secuencia se puede ver y escuchar cómo Jeremías fue asesinado.

En este sentido, se conoció en detalle la conversación y el pedido que le realizaron hasta que perdió la vida. "Pedí perdón. Pedí perdón", le exigían mientras lo atacaban.

Allí se revelan las características brutales del hecho. En distintos tramos del registro, los agresores le ordenan que hable y que se disculpe. "Perdón. No puedo pensar", responde la víctima, según se escucha en el video.

"¿Dónde tenés los videos?", le preguntan con insistencia. "Estoy sangrando", responde Jeremías. Y completa: "En el celu". "¿Tenés los videos ahí, sí o no? Dale. Poné la contraseña del celular", le reclaman su novia y los otros dos jóvenes. Él da su clave y, en ese momento, se puede escuchar una intervención brutal: la chica -que está imputada y detenida en un centro de encierro- "Matalo", pide.