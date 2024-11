El abogado de Cristina Kirchner aseguró que la condena a la ex presidenta "se va a anular"

El abogado de la ex presidenta aseguró que la Cámara de Casación Penal "la condenó sin pruebas" y que el fallo "es una aberración".

El abogado de Cristina Kirchner aseguró que la ex mandataria podría salvarse de la condena.

El abogado Gregorio Dalbón aventuró en las últimas horas que la Corte Suprema de Justicia “va a anular” la sentencia que emitió la Cámara de Casación Penal contra la ex presidenta Cristina Kirchner , con la condena a prisión y la inhabilitación para ejercer cargos públicos, al considerar que el fallo es “una aberración”.

Sobre la sentencia del tribunal que confirmó la condena contra Cristina Kirchner en la causa de Vialidad, Dalbón se mostró muy crítico.

Cristina Kirchner Gregorio Dalbón.jpg Cristina Kirchner junto a su abogado Gregorio Dalbón.

“Estos jueces lo que hicieron es tan arbitrario y con tan poco sentido, que lo que pienso es que hay un apriete político”, opinó. “Acá crearon algo de que ella administró fraudulentamente la obra en Santa Cruz”, se quejó.

La postura del abogado de Cristina Kirchner

“Lo de ayer no les alcanzó y por eso salieron hoy con esto de la jubilación”, señaló sobre la decisión del Gobierno de quitarle la jubilación y pensión de privilegio que cobraba como ex presidenta y viuda de otro ex presidente.

Al respecto, el abogado aseguró que “este gobierno de Derecho no sabe absolutamente nada”.

Consultado sobre la posibilidad de que Cristina Kirchner sea candidata el año que viene, Dalbón contestó que "tiene el hábito de ganar y si ella quiere va a volver a ganar".

“Cuando estuvo ella de presidente la sociedad no la pasó mal y ahora la sociedad la está pasando muy mal”, apuntó.

Según dijo, “el costo lo está pagando el pueblo”, y puso como ejemplo que "este gobierno le bajó los impuesto a los ricos y les subió a los pobres”.

dalbon.jpg

“Cristina es la única a la que no le pudieron doblar la espalda. Saben que la condenaron sin pruebas y todo el mundo sabe cuando te mandás una cagada”, dijo indignado.

“No puede ser que estos tipos sigan en la justicia cuando condenaron a una persona inocente”, protestó, aunque se mostró confiado en que "todo esto va a terminar bien”.

El Gobierno le sacó la jubilación y pensión de privilegio a CFK

El Gobierno nacional resolvió este jueves dar de baja la jubilación de privilegio de la expresidenta Cristina Kirchner. Así lo comunicó el vocero presidencial Manuel Adorni en su habitual conferencia de prensa desde Casa Rosada.

“Significa para los argentinos un ahorro de unos 21.827.624 pesos”, sostuvo el funcionario, quien además informó que se anuló la pensión del expresidente Néstor Kirchner.

En su planteo, Adorni explicó, “el beneficio previsto por la Ley 24.018 para expresidentes y exvicepresidente de la Nación es una asignación que no tiene carácter contributivo y se otorga con carácter excepcional y extraordinario, como contraprestación al honor, el mérito y el buen desempeño en el cargo".

Y agregó: "La señora Cristina Kirchner fue condenada por la Cámara de Casación Penal en la Causa vialidad como autora del delito de administración fraudulenta, por lo que representa lo contrario al honor, al mérito y al buen desempeño”.