El Banco Central normalizará el mercado del dólar desde este miércoles

santiago bausili 1200x678.jpg Santiago Bausili, nuevo presidente para el Banco Central durante la gestión de Javier Milei.

Se trata Vladimir Werning, ex funcionario del Gobierno de Mauricio Macri y ex directivo del JP Morgan, quien será el vicepresidente primero de la entidad; Alejandro Lew, ex director financiero de YPF, quien se estima que será vicepresidente segundo; y la abogada Verónica Holub, quien aún no fue confirmada para ningún cargo en la entidad.

Como primera medida, decidió dejar sin efecto desde la comunicación la Comunicación A 7915, que estableció un virtual feriado cambiario, con lo cual a partir de este miércoles quedará liberado el mercado para operar con normalidad, a la espera del paquete de anuncios del ministro de Economía Luis Caputo.

La nueva conducción ya puede dictar regulaciones incluso antes de convocar a la primera reunión de Directorio. según indica la Carta Orgánica se requieren 5 integrantes para que el Directorio pueda sesionar, pero el Presidente junto a solamente 2 directores pueden dictar resoluciones en caso de emergencia.

Fuerte rebote del dólar

El dólar blue registró una fuerte suba al cerrar en los $ 1.070 sobre el cierre del mercado, en el marco de alta volatilidad a la espera de los anuncios del ministro Luis Caputo

La cotización en el mercado marginal llega a su tercer máximo del año, después de escalar hasta los $ 1.080 el 22 de noviembre pasado y los $ 1.075 en el día anterior.

dolar blue 1200x678.jpg Dólar blue, su cotización en vivo.

En la bolsa porteña el dólar MEP cotizó en $1.048 y el spread con el tipo de cambio oficial se posiciona en el 180% y el CCL aumentó hasta los $1.037 y la diferencia con el tipo de cambio oficial se ubica en el 175,5%.

Mercados en alza

Las acciones en la bolsa porteña continuaron su racha alcista, alcanzando el récord de más de un millón de puntos en el Merval, mientras que continuaron subiendo los bonos en dólares y el riesgo país perforó los 1.900 puntos básicos.

El índice bursátil S&P Merval de Bolsa y Mercados Argentinos (BYMA) porteño subió en promedio un 3,77% hasta el nuevo récord nominal de las 1.013.725,72 unidades, superando por primera vez el millón de puntos básicos.

El Merval acumula una mejora en el año de casi 400% medido en pesos.