El blanqueo quedó debajo del de 2017, pero superó a los dos anteriores

Otra diferencia entre ambos blanqueos es que ahora los bancos pueden recibir dólares manchados o deteriorados, con ciertas restricciones, cuya cotización previa en el mercado blue era hasta 3% menor a los billetes buenos. Además, en este blanqueo hubo un aumento mucho más rápido de los depósitos en dólares pero un impacto más lento en las reservas del BCRA.

Pasado y presente del blanqueo de capitales

El blanqueo de 2017 superó ampliamente a los de 2009 (US$ 4.692 millones) y 2015 (US$ 2.595 millones). El 54% de lo blanqueado en ese entonces quedó fuera del país y se regularizaron patrimonios por US$ 116.800 millones, de los cuales el 10% (unos US$ 9.522 millones) fueron a la AFIP. Se presentaron entonces 254.000 declaraciones juradas, de las que el 96% fueron personas físicas, y se duplicó la base imponible de Bienes Personales.

mauricio-macri 1200.jpg El blanqueo de capitales de 2017 fue el más cuantioso. Ocurrió durante el gobierno de Mauricio Macri.

Volviendo al actual blanqueo, recientemente, el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que se extenderá el cierre de la primera etapa al 8 de noviembre. El anuncio se conoció a pocas horas de finalizada la última etapa, durante la cual ingresaron US$ 18.000 millones en efectivo al sistema financiero.

"Importante: se extiende la primera etapa de la regularización de activos hasta el viernes 8 de noviembre inclusive, debido a algunos problemas informáticos y administrativos con respecto a la transferencia desde el exterior del pago del impuesto", posteó Caputo.

El Gobierno ya había prorrogado la primera etapa a fines de septiembre a pedido de los contadores y ahora volvió a hacerlo después del boicot digital de los gremios de la ex AFIP en rechazo a la reestructuración en el organismo.

Cómo avanza la situación

La segunda etapa del blanqueo (del 9 de noviembre al 7 de febrero) contempla pagar una multa del 10% por los bienes superiores a US$ 100.000, y la tercera (del 8 de febrero al 7 de mayo) del 15%.

Para acceder al blanqueo se debe ingresar hasta el 30 de abril al portal de la AFIP “Régimen de Regularización de Activos Ley N° 27.743″ y completar el formulario F.3320. Entre otros activos, se podrán blanquear dinero en efectivo, inmuebles, acciones, cuotas y participación en sociedades, cuotapartes de fondos comunes de inversión; acciones, bonos, obligaciones negociables, créditos, derechos, y bienes intangibles.