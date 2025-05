El canciller Gerardo Werthein respaldó a Javier Milei luego de negar el saludo a Jorge Macri y Victoria Villarruel: qué dijo

El canciller argentino Gerardo Werthein respaldó el polémico gesto del presidente Javier Milei al no saludar al jefe de gobierno porteño, Jorge Macri y a la vicepresidenta, Victoria Villarruel , en el Te Deum por el 25 de mayo. A las horas, el mandatario expresó en sus redes sociales "Roma no paga traidores" , justificando así su accionar.

El diplomático, aunque no hizo declaraciones con ningún nombre en particular, deslizó que "las acciones tiene consecuencias" y agregó que " Javier representa una manera de hacer política basada en la autenticidad, la verdad y la coherencia. La gente de bien no practica la hipocresía: se mantiene firme en sus principios. Saludar por compromiso a quien actuó con mala fe no es ni realista ni justo. Ser genuino también implica saber marcar límites".