El cantante de Catupecu Machu contó como sigue su recuperación del ACV

Además, irónicamente, dijo: "Se ve que arriba no me querían, la vida es muy larga, larguísima. Porque ya no puedo creer haber vivido estos 55 años, volví a nacer y ahora me queda por delante un camino hermoso”.

En el texto que acompañó el posteo del video, Fernando agregó algunas palabras en el epígrafe, apuntando a esta “nueva vida” y reiterando sus agradecimientos. “La Iliada y la Odisea, una vida intensa, otra de regalo. Cuando salíamos con Mr. Charles, Juli y El Vikingo del Hospital de Clínicas (después de 12 días en el exilio de mi mismo y de mi vida de aventuras) me sentía en La Analogía de la Caverna de Platón. Gracias a la vida y la música que me han dado tanto”, expresó.

Además continuó: “Gracias por (como diría Walas de Massacre) ‘tanto amor’, tanta dedicación en que salga todo bien y mejore día a día en esta misión difícil que les tocó. Épico todo esto”.

Ruiz Díaz aseguró que los profesionales le dijeron que esté "tranquilo y sin apuro", y agregó: "Sin prisa y sin pausa, pero sobre todo poner pausa que es un botón que hasta ahora no conocía”.

“Viva la vida, viva la música, viva Catupecu Machu, viva el surf, el skate, la familia y cuanta cosa y situación les guste y disfruten hacer, amores. Gracias y salud por las aventuras que vendrán. Vuelvo a desconectarme del teléfono como todos estos últimos días, por prescripción. Continuará”, cerró el cantante y guitarrista.

¿Qué le pasó?

Fernando Ruiz Díaz, de 55 años, tuvo que ser internado el pasado jueves 15 de febrero “por un cuadro de mareos y presión alta”.

“Luego de realizarle estudios de rutina, se pudo constatar que sufrió un accidente cerebrovascular producto del estrés”, detallaron en el mensaje que se publicó este martes en los perfiles de redes sociales de Catupecu Machu.

"A pesar del susto, Fer se encuentra bien y no tiene daños severos, ni secuelas aparentes" continuó el escrito. Ese día, aseguraron que el líder de la banda estaba “evolucionando favorablemente” y haciendo “el reposo sugerido por los médicos”.

Esta situación, llevó a una de las más icónicas bandas del rock argentino a postergar su encuentro con los fans europeos pronto a realizarse, esperando la pronta recuperación de Ruiz Díaz. A su vez, se refirieron a la devolución del dinero de las entradas: “Los tickets adquiridos para las diferentes fechas serán reembolsados en su totalidad, a través de los mismos medios por los cuales fueron comprados. Los equipos correspondientes se pondrán en contacto para informar sobre el procedimiento en cuestión”.

Además, al final del comunicado hicieron hincapié en el apoyo que reciben de sus fanáticos. “Agradecemos su comprensión y les llevamos tranquilidad a todos sobre la favorable recuperación de Fernando, esperando poder volver a cruzarnos pronto en los escenarios”, concluyó el mensaje.

La gira por Europa

En lo que respecta a las próximas presentaciones de la banda, según el cronograma por ellos anunciado en sus redes, la gira europea comenzaría el jueves 22 de febrero.

Catupecu Machu La emblemática banda argentina empezaba su gira por Europa este 22 de febrero.

La primera presentación iba a ser en Valencia, continuaría el 23 en Madrid, en tanto que el 25 actuarían en Berlín. Dos días después, el 27, partirían a Mallorca y el día siguiente actuarán en Barcelona.

El primer día de marzo estaba todo dado para el show de Dublin, mientras que, ya para el 16 de marzo estaba previsto volver para Latinoamérica con la presentación en Chile, en el marco del Lollapalooza. Además, el mismo mes se desarrollaría el Festival Asuncionico en Paraguay y el Rock En Baradero en la Argentina.