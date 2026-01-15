El conmovedor abrazo de un policía a un hombre que denunció el abuso a su hija de 3 años

En medio de una manifestación para pedir justicia, el hombre rompió en llanto ante los brazos del efectivo. El impactante momento quedó grabado.

Un hombre fue contenido por un policía en medio de un pedido de justicia por su hija.

Un video filmado en la localidad bonaerense de Arrecifes se hizo viral, allí se retrató el momento exacto en el que Cristian López, papá de una nena de 3 año s abusada, fue contenido y abrazado por un policía en la puerta de un hospital.

El joven padre rompió en llanto luego de que le indicaran que el hombre al que había denunciado por haber abusado de su hija, estaba siendo trasladado a una unidad penal. Pero la paz duró poco.

“En ese momento respiré. Pero ahora no estoy respirando, porque me enteré de que no hay orden de detención y que él está internado en un hospital común”, relató Cristian a TN .

Hospital arrecifes

El terrorífico relato del abuso a la nena de 3 años

El aberrante hecho ocurrió durante la madrugada del domingo en la casa de la abuela de la nena. La mamá de la pequeña se había ido a trabajar y quedó al cuidado de su abuela. En la casa también se encontraba un joven de 18 años, hijo de una amiga fallecida de la abuela, a quien la familia conocía desde siempre.

El silencio absoluto en la habitación de la nena fue lo que despertó la sospecha. Cuando la abuela entró al cuarto, se encontró con una escena de pesadilla. Tras ser descubierto por la mujer, el agresor huyó del lugar. Horas más tarde, el acusado fue encontrado por su propia hermana mientras intentaba quitarse la vida.

La policía logró salvarlo y lo trasladaron al hospital local, lo que desató la furia y el dolor de los vecinos de Arrecifes. Según trascendió, el fiscal Martín Mariezcurrena solicitó la detención del acusado, pero el juzgado no se la otorgó.

La tensión frente al hospital

Mientras la familia de la nena realizaba una protesta frente al hospital para exigir justicia, la tensión crecía. En ese contexto, las autoridades policiales se acercaron a Cristian. Hubo momentos de violencia, y el hombre fue retirado del hospital por los agentes.

“Me dijeron que me quedara tranquilo, que no hiciera nada porque iba a perder yo. Se pusieron en mi lugar, me dijeron que ellos también eran padres y que querían que se cumpliera la ley”, recordó.

Una médica del Hospital fue la única autoridad que salió a dialogar con los manifestantes. La profesional pidió calma y explicó que había llegado una orden judicial para que el sindicado por abuso fuera “trasladado a un penal”, aunque remarcó que era necesario despejar la puerta del lugar para que el procedimiento pudiera realizarse sin incidentes, indica Diario El Norte.

Un policía lo contuvo en una manifestación: reclamaba por justicia tras denunciar el abuso de su hija

Ese fue el motivo del abrazo que se volvió viral. Sin embargo, horas más tarde la familia descubrió la peor verdad: el acusado fue derivado al Hospital de Pergamino como un “paciente psiquiátrico”.

“El médico que lo atendió en Pergamino ni siquiera sabía que estaba ahí por una denuncia de violación. Lo mandaron por el intento de suicidio, pero no está detenido”, denunció Cristian. “Ayer nos partieron el corazón. Mi mente me traiciona, tengo que ser fuerte por mi hija”, completó.