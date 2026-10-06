El desgarrador relato de la mamá del bebé de 10 días que murió en un brutal choque

La hermanita de Tadeo tiene 3 años y sobrevivió al violento impacto. El conductor del otro auto quedó grabado y es investigado.

En las últimas horas se conoció un trágico accidente, donde murió un bebé de 10 días tras un violento choque. El recién nacido había sido trasladado de urgencia al Hospital de Niños de La Plata, pero lamentablemente no pudieron salvarlo . Su mamá habló a horas de la devastadora pérdida.

La familia viajaba en una Fiat Fiorino cuando una Ford EcoSport la embistió por detrás. En el utilitario estaban el padre de Tadeo, su madre y su hermana de 3 años. El accidente fue el domingo por la noche e involucró a un tercer vehículo.

Los dos chicos fueron trasladados al Hospital de Niños de La Plata. El recién nacido murió por las heridas sufridas en el impacto. Su hermana también necesitó atención médica, aunque Jaimon confirmó que está fuera de peligro. La mujer, de 24 años, también resultó herida.

Según informaron fuentes policiales a la Agencia Noticias Argentinas, la EcoSport era conducida por Oscar Luciano Pacheco, de 66 años, quien quedó demorado e imputado tras el accidente.

La desgarradora despedida de la mamá de Tadeo

Yazmín Jaimon, la mamá de Tadeo Ledesma, despidió en redes sociales a su hijo de 10 días, que murió después de un choque en Punta Lara. La joven expresó su dolor por la pérdida y recordó la alegría con la que había recibido al bebé pocos días antes.

La publicación de Jaimon llegó este lunes, después de la muerte del bebé. “Te arrancaron de mis brazos injustamente”, escribió en Facebook. En el mismo mensaje contó que no estaba preparada para esa despedida y que sentía el alma partida.

“Te voy a amar el resto de mi vida”, agregó la madre. En su despedida también le pidió fuerzas para afrontar la pérdida.

La Fiat Fiorino quedó con graves daños en la parte trasera después del choque (Foto: Policía/NA)

Poco antes del accidente, sus publicaciones mostraban otro momento de la familia. Había compartido fotos con su hijo y celebrado su llegada.

En una de esas imágenes aparecía amamantándolo. El texto que acompañaba la foto expresaba el amor por su hijo y la felicidad por su nacimiento.

Cómo fue el choque entre los tres vehículos

El siniestro se produjo alrededor de las 22, sobre la avenida Almirante Brown, a la altura de las calles 106 y 108, en Punta Lara, partido bonaerense de Ensenada. Además de la EcoSport y la Fiorino, participó un Volkswagen Up.

La secuencia quedó registrada por las cámaras municipales. Las imágenes muestran el impacto de la EcoSport contra la parte trasera del utilitario en el que iba la familia. Después, la camioneta chocó con el auto que circulaba en sentido contrario.

En el Volkswagen Up viajaban otras tres personas. También hubo adultos lesionados y trasladados para recibir asistencia, aunque no se difundió un parte médico actualizado sobre su evolución.

Después de la colisión se reunió un grupo de personas en el lugar. Según el informe policial, los efectivos tuvieron que resguardar al conductor de la EcoSport ante un tumulto. Algunas personas arrojaron objetos contra los patrulleros y provocaron daños.

El conductor quedó libre y la investigación sigue abierta

La Ford EcoSport quedó destrozada tras el accidente en Punta Lara (Foto: Policía/NA)

El hombre que manejaba la camioneta fue identificado como Oscar Luciano Pacheco, de 66 años. Fue llevado a la Comisaría Segunda de Ensenada, donde quedó demorado. Este martes se conoció que recuperó la libertad, aunque continúa imputado por homicidio culposo.

El expediente está a cargo de la UFI N.º 10 de La Plata, especializada en delitos culposos, que dirige Carlos Vercellone. La fiscalía solicitó las grabaciones de las cámaras de seguridad para avanzar en la reconstrucción de lo ocurrido.

El padre de Tadeo, Iván Leonel Ledesma, también figura como imputado en los registros policiales del caso y recuperó la libertad. Las pericias de los vehículos, las filmaciones y los testimonios deberán establecer cómo se produjo el choque y qué responsabilidad tuvo cada conductor.