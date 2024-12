El día menos pensado para Edgardo Kueider, mientras Victoria Villarruel juega un contragolpe inesperado

A ocho días de su sorpresiva detención en Paraguay, con 211.000 dólares que no pudo explicar, el senador Edgardo Kueider sabrá si será suspendido o expulsado de la Cámara Alta , donde protagonizó dos movimientos desde que asumió. Llegó con la boleta del extinto Frente de Todos, pero desde que asumió Javier Milei en la presidencia, se transformó en un aliado privilegiado del oficialismo.

Ahora es la mancha venenosa para todos los sectores políticos del recinto y, con un desenlace o el otro, Kueider ya sabe que no volverá a pisar el recinto donde fue una pieza clave hasta hace 10 días.

Los investigadores dudaron de esa afirmación y desde entonces fueron detenidos, ahora con prisión domiciliaria en Asunción, a cambio de una fianza de 150.000 dolares para cada uno. Kueider no volverá a Buenos Aires hasta el año que viene, pero ya presentó un pedido de licencia donde no aclara si es con o sin goce de sueldo.

La cercanía del senador entrerriano con el oficialismo y las votaciones donde resultó determinante transformaron su detención en un problema para el Gobierno. Especialmente para el asesor presidencial Santiago Caputo, reconocido en el Senado como la llave que le permitió a Kueider transformarse en un interlocutor privilegiado, y uno de los artífices de la división del bloque de Unión por la Patria.

Se separó del bloque con el correntino Camau Espínola, sumaron a la cordobesa Alejandra Vigo y constituyeron el bloque Unidad Federal. Tres bancas del peronismo no kirchnerista, desde donde Kueider llegó a presidir la Comisión de Asuntos Constitucionales y sonar como posible titular de la Bicameral de Seguimiento de Organismos de Inteligencia.

El caso Kueider, en medio del debate por Ficha Limpia

El caso Kueider estalló en un mal momento para el Gobierno, a pesar de la euforia que se respira en la Casa Rosada por el primer aniversario de Milei en el poder. El presidente había prometido el 1 de marzo, ante la Asamblea Legislativa, que iba a buscar la aprobación de la prohibición para que un candidato pueda presentarse a un cargo electivo si tiene un procesamiento por corrupción en segunda instancia. Buscó hacer propio el reclamo de la sanción de una ley de Ficha Limpia, que suma 15 años de intentos y debates.

Pero el oficialismo no pudo lograr que salga en dos intentos fallidos, donde el PRO aumentó sus sospechas porque el bloque de La Libertad Avanza tuvo ocho ausentes en el segundo intento de sesión que no fue. Luego recrudecieron las sospechas sobre un presunto pacto del Gobierno para no obstaculizar una eventual candidatura de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en las elecciones del año próximo.

Mientras esa nube seguía sin disiparse, Kueider cayó en Paraguay. Por eso resulta un espejo demasiado incómodo para el Gobierno, incluso para la vicepresidenta Victoria Villarruel, que tampoco fue ajena a los diálogos con uno de los peronistas permitidos de la Rosada. Incluso para Villarruel, que le mojó la oreja a la Rosada pidiendo cárcel para CFK cuando arreciaban las críticas contra el oficialismo por quitarle el cuerpo a Ficha Limpia.

Apenas se conoció la detención de Kueider, el bloque de Unión por la Patria pidió la expulsión de Kueider. Los demás bloques le cuestionan al panperonismo la urgencia en echarlo cuando hubo largas licencias para otros senadores, como el tucumano José Alperovich, condenado por violar a su sobrina.

El contragolpe en el Senado

Villarruel se demoró una semana en convocar a la sesión que este jueves definirá el futuro de Kueider, pero también jugó un contragolpe. Está prevista para las 11, pero además del pedido de expulsión de Kueider, también incluyó un proyecto impulsado por el puntano Bartolomé Abdala, que integra el oficialismo y es presidente provisional del Senado. Pidió suspender al senador neuquino Oscar Parrilli, de UxP, porque está procesado dentro de la causa que indaga la firma del Memorandum de Entendimiento que Cristina Fernández de Kirchner firmó con Irán. El caso pasará a juicio oral por una decisión de la Corte que se conoció la semana pasada.

A esa tensión, el oficialismo jugó otra ficha. Junto con los bloques dialoguistas, presentó otro proyecto para suspender a Kueider hasta el 1 de marzo, justo en un momento donde el Gobierno decidió no convocar a sesiones extraordinarias. El debate será áspero entre el interés de UxP para echar a Kueider, la movida del oficialismo para suspenderlo por tres meses y el contragolpe contra Parrilli. Todo podría quedar en la nada, porque para cualquier iniciativa necesitan dos tercios y nadie los tiene. Es decir que lo único que podría ser aprobado es el pedido de licencia que mandó Kueider desde Asunción.

Apretados por el termómetro del escándalo, los senadores darán cuórum este jueves, pero no hay acuerdo para la expulsión. En el PRO se sentarán, pero bancarán la suspensión hasta que se expida la Justicia, una posición similar que podrían adoptar los demás bloques para no quedar pegados con el reclamo de Unión por la Patria.

Detrás de esa foto, hubo diálogos entre oficialistas y peronistas para darle forma a un debate que asoma imprevisible, donde las chances de correr a Parrilli tienen se diluyen ante el calor de la comparación, porque el neuquino es parte de un expediente que lleva años sin definición concreta, mientras que Kueider fue detenido in fraganti y es el primer senador argentino detenido en el exterior.