El discurso de Javier Milei en Sociedad Rural: "Siempre estaré del lado del campo argentino"

Las frases más destacadas de Javier Milei

"Esta administración siempre estarádel lado del campo argentino".

"Tenemos un norte clarísimo, venimos a liberar el sector privado y sacarle de encima la bota asfixiante del Estado a los productores".

"Este Gobierno redujo 30% el sector público, el ajuste fiscal más grande de la historia de la humanidad".

"Efectivamente les estamos sacando la bota de encima y los estamos dejando de asfixiar".

"Estoy aquí para renovar los votos de la sociedad con el campo".

"Queremos que el campo esté en el centro del contrato social".

"Liberarnos de esta forma de tiraníadel Estado presente llevará tiempo".

"En diciembre estábamos al borde de lo que hubiera sido la peor crisis de la historia argentina".

"En el plano social teníamos indicadores peores a los del 2001".

"Falta mucho pero hicimos un montón".

"Cuando logremos frenar la inflación vamos a levantar el cepo".

"Cuando al campo le fue bien, al país le fue bien".

"No hay contradicción entre el campo y la industria, el sector ya lo demostró".

"El período de más desarrollo industrial fue durante la expansión agrícolay no durante la fracasada sustitución de importaciones".

El predidente de La Rural pidió la quita de retenciones al Gobierno

Antes del mensaje del mandatario, el titular de la Sociedad Rural, Nicolás Pino. “Señor presidente, los productores necesitamos la certeza de que va a quitar las retenciones”. En su discurso, remarcó que podría “centrarse en la queja y el reclamo”, ya que “existirían motivos suficientes”, pero señaló que prefiere “apelar a la paciencia del hombre y la mujer del campo” y le dio “un voto de confianza” a Milei.

Embed

No obstante, el titular de la SRA cuestionó duramente a las retenciones, a las que calificó como “un impuesto distorsivo, discriminatorio y confiscatorio” y “arcaico, aplicado intermitentemente en la Argentina desde el siglo XIX y que saquea a los productores”.

"Si se eliminaran, surgiría la respuesta inmediata de aumento de producción y de empleo y, en definitiva, el aumento en la recaudación de otros impuestos más equitativos. En cambio, lo que producen es el desaliento y la desaparición de productores agropecuarios”, criticó.

Y agregó: “El productor no es un especulador, sino una persona eficiente en el manejo de lo que produce. Debe usar su producción para liquidarla sin más, sino pensar en pagar sus costos, equiparse de maquinaria, personal, insumos, preservar el suelo, su principal recurso, y no menos importante, proveer sus necesidades personales y las de su familia”. Y añadió: “Que no se llame especulación a lo que es simplemente sana y buena administración”.