El dólar blue cerró su cotización a la baja al finalizar la semana

Los dólares libres no arrancaron y cotizaron igual o por debajo del cierre del último mes.

El dólar blue cayó este viernes en cinco pesos y van dos semanas de cotización estable oscilando entre $1.045 y $1.040. Entre los financieros subió fuerte el volumen de liquidación y se negociaron en el segmento de contado US$ 432,35 millones, muy por encima del promedio semanal.

Lo positivo de la mayor liquidación del agro es que el Banco Central se pudo quedar con S$ 228 millones en el mercado de cambios y acumuló en la semana compras por US$ 802 millones para seguir engrosando las reservas.

El dólar blue cotizó a la baja este viernes y se ofreció a $1.010 para la compra y $1.040 para la venta, con una caída de cinco pesos respecto del cierre de ayer. La divisa marginal cierra la semana sin cambios y está en el mismo nivel que el viernes pasado.

dolar cotizacion - dolar blue El dólar blue, comenzó estable la última semana del año.

Luego del ajuste diario de cincuenta centavos, el tipo de cambio mayorista cerró la semana a $882,50 con lo cual la brecha con el dólar paralelo es de 17,85%.

En tanto que, los dólares financieros corrigieron a la baja. El dólar MEP cayó a $1.036,44 y el contado con liquidación a $1.079,92. Las brechas se siguen comprimiendo con una máxima de 22,4% para el caso del CCL y de 17,44% para el MEP que volvió a quedar por debajo del blue.

Al finalizar la seguna semana de mayo, el valor del billete en el Banco Nación es de $901,50 y en el promedio de los bancos es de $922,24.

Banco Central

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) terminó la última rueda de la semana con compras por US$ 228 millones en el mercado de cambios.

En la semana totalizó compras por US$ 802 millones, en el mes lleva adquiridos US$ 1.107 millones y desde diciembre 2023 suma US$ 15.831 millones.

BCRA 1200x678.jpg Las reservas en dólares del BCRA, con una tendencia creciente.

Tras las compras y revaluaciones, las reservas brutas de la autoridad monetaria ascendieron 324 millones de dólares para finalizar en US$ 28.360 millones.

Una nueva baja de interés

Este jueves el Banco Central de la República Argentina (BCRA) dispuso reducir la tasa de referencia de política monetaria, se trata de la quinta vez desde diciembre pasado, cuando asumió el gobierno de Javier Milei. De esta forma, la tasa de los Pases Pasivos a un día de plazo pasó de 60% a 50% de TNA.

La tasa efectiva anual quedó en 63% y la mensual (TEM), en 4,17% (5% antes). Estas cifras impactarán en el rendimiento de los depósitos a plazo fijo, así como en los fondos comunes de inversión de las billeteras virtuales.

La decisión del BCRA se toma “en consideración del contexto financiero y de liquidez y se fundamenta en el rápido ajuste de expectativas de inflación, en el afianzamiento del ancla fiscal, y en el impacto monetario contractivo derivado de la estacionalidad en los pagos externos del Tesoro del trimestre en curso”, indicaron en un comunicado este mediodía.

Con información de Noticias Argentinas.