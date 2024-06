El dólar blue sigue subiendo en junio: qué se espera para este mes

Además, se encareció el costo para poder comprar el cupo de US$ 200 de dólar oficial.

El mes pasado el BCRA pudo comprar reservas por US$2.500 millones y desde diciembre ya lleva adquiridos unos US$17.250 millones. Según los analistas, hasta fin de mes la liquidación por la cosecha debería seguir firme y ayudar al Central a sumar divisas, mientras se agrega oferta en los dólares financieros por el esquema que permite liquidar un 20% en el contado con liquidación.

dólares viaje.jpg El dólar MEP subió 17%, hasta los $1.216.

Además, desde el Gobierno no creen que haya suficientes pesos en la economía para mover los valores de los dólares ni de los precios. Ocurre que el salto inflacionario de los últimos meses se licuó el poder adquisitivo de las personas, que pasaron de usar sus ahorros para comprar dólares a venderlos para pagar sus gastos.

Por otra parte, este mes se renovó nuevamente el cupo mensual para comprar el dólar ahorro, que cuesta hoy $1.515 y deja el costo para poder adquirir los US$200 mensuales permitidos en $300.000.

El dólar ahorro o solidario es el tipo de cambio oficial más un 30% del impuesto PAIS (para quienes compren divisas para atesoramiento y para quienes paguen gastos en el exterior con tarjeta) y otro 30% a cuenta de Ganancias y Bienes Personales.

Cómo adquirir dólar ahorro

Para quienes no tienen limitaciones, el dólar ahorro se puede adquirir a través del homebanking o las entidades financieras autorizadas. Sin embargo, no podrán comprar dólar solidario quienes compraron dólar MEP o CCL en los últimos 90 días, quienes cobraron en 2020 salarios a través del programa de Asistencia a la Producción y el Trabajo (ATP), quienes cobran planes sociales o ayudas estatales, monotributistas que tengan créditos a tasa subsidiada, quienes no tengan ingresos declarados, y cotitulares de cuentas bancarias.

BCRA.jpg El mes pasado el BCRA pudo comprar reservas por US$2.500 millones.

Tampoco podrán acceder quienes gastaron con tarjeta el cupo mensual de US$200, quienes tengan un plan de pago a 12 cuotas por deudas con tarjeta de crédito, quienes refinanciaron con bancos sus deudas por créditos (personales, prendarios o hipotecarios), quienes reciben subsidios para el pago de tarifas, y quienes ingresen a la moratoria previsional para jubilarse sin tener los 30 años de aportes.