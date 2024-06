El dólar se estabilizó, pero los bonos siguen cayendo y el riesgo país se acercó a los 1.600 puntos

En el caso de los financieros, el dólar MEP retrocedió $7,92 para ubicarse en los $1.275,17. De esta forma corrige parte de la suba del lunes y martes, no obstante, en la semana se aprecia 4,9% o $59. La brecha con el dólar mayorista se ubica en el 42%.

dólar.jpg El dólar rompió la tendencia alcista en la tercera rueda de la semana y se estabilizó este jueves.

Respecto al Contado con Liquidación, también cotizó levemente a la baja. El tipo de cambio implícito en acciones cedió $2,95 (0,23%) para acomodarse en los $1.301,41 pesos. Apenas por encima de los $1.300 es el tipo de cambio libre más caro del mercado. En la semana avanza 4,33% o $54. La brecha está en 44,9%.

Caso curioso el del dólar mayorista que hoy cedió 50 centavos. Es la primer baja desde el 11 de diciembre de 2023. Con esta baja, cerró la jornada en $898. El valor del billete en el Banco Nación es de $918 y en el promedio de los bancos es de $938,14.

El Banco Central volvió a comprar dólares

El BCRA terminó la rueda de hoy con compras por US$ 20 millones en el mercado de cambios. En lo que va de junio acumula compras por US$ 126 millones y desde diciembre 2023 totaliza US$ 17.372 millones.

El volumen negociado en el día de hoy fue de US$278 millones, el más alto de la semana, aunque sigue siendo demasiado bajo para los niveles que debería tener en esta época del año.

Las reservas brutas avanzaron 50 millones de dólares hasta los US$29.416 millones.

El riesgo país subió con fuerza y se acerca a los 1.600 puntos en medio de la caída de bonos

La crisis política que atraviesa el Gobierno de Javier Milei afecta severamente a los activos argentinos, que registran una fuerte caída de los bonos en dólares y un riesgo país que llegó a 1.585 unidades.

Según analistas, el derrumbe de los bonos y las acciones es consecuencia de la incertidumbre política. Los bonos en dólares que cotizan en el exterior retroceden hasta 4,5% y ya acumulan una fuerte caída del 11% en el mes.

Cayeron los papeles de las empresas argentinas en Wall Street. Cayeron los papeles de las empresas argentinas en Wall Street.

Así, se interrumpe la tendencia positiva que los títulos públicos venían exhibiendo desde el arranque del año hasta mediados de mayo. En lo que va del 2024, la cotización de los títulos públicos había acumulado subas de hasta el 60%.

Bajar el riesgo país es central para que tanto el Gobierno como las empresas puedan volver a acceder al mercado internacional para financiarse.

Las acciones de la Bolsa porteña también experimentan caídas: el Merval cede 4,2% en el día y 8,9% en los cuatro días que transcurrieron de junio. En Nueva York, los ADR argentinos retroceden hasta 6%.