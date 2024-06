El dólar volvió a subir, rompió un nuevo récord y la brecha superó el 50%

Con este nuevo salto, la brecha cambiaria vuelve a colocarse por arriba del 50% , algo que no ocurría desde fines de enero, cuando luego de estabilizarse comenzó una baja de la cotización hasta alcanzar niveles de 10% de brecha.

Dónde se puee cambiar los dólares viejos 1200x678.png El dólar blue subió 15 pesos este lunes.

Los dólares financieros acompañaron la suba. Sobre todo el MEP que hoy avanzó otros diez pesos para ubicarse nuevamente arriba de los $1.300. La cotización que se comercializa en el Mercado Electrónico de Pagos avanza en junio un 7,3% apreciándose también en términos reales y cerró este martes en $1.304.70.

Por su parte el Contado con Liquidación (CCL) se mantuvo estable en el nivel de $1.312.30 por lo que la diferencia entre las cotizaciones financieras que supo tocar el 7%, hoy está en medio punto porcentual. EL CCL también se aprecia en lo que va de junio un 5,2%.

El dólar mayorista avanzo cincuenta centavos respecto del cierre de ayer para colocarse en $909. El valor del billete en el Banco Nación es de $927,50 y en el promedio de los bancos es de $948,54.

Tras el ajuste diario, el tipo de cambio mayorista es de $910 y el valor del billete en el Banco Nación es de $927,50. El promedio de los bancos es de $947,74.

El Banco Central volvió a comprar dólares

El Banco Central finalizó este martes con compras por 43 millones de dólares en una rueda en que se negociaron US$ 302,412 millones en el segmento de contado.

De esta forma encadena su segunda compra al hilo tras los magros resultados que viene obteniendo durante junio donde solo acumula compras netas de divisas por US$115 millones.

A falta de tres ruedas para el cierre del mes, la autoridad monetaria acumula menos de un 5% de las divisas que compró en mayo (US$2.522M). La duda en la sostenibilidad del crawling pega al 2% mensual y un mayor atraso cambiario, hace que los exportadores se guarden el stock y no liquiden divisas.

Las reservas brutas del Banco Central aumentaron 76 millones de dólares y finalizaron este martes en un nivel de US$29.781 millones.

Por qué subió el dólar blue

Demandas estacionales por vacaciones de invierno, pagos de aguinaldo y también por falta de opciones con tasa de interés negativas y cierto atraso cambiario hicieron que la divisa marginal se vuelva una opción.

Con el ajuste periódico del dólar mayorista a $908,50, la brecha cambiaria ya quedó más cerca del 47%.

Los dólares financieros también se apreciaron. El dólar MEP subió unos $19.22 (1,5%) a $1.293, mientras el contado con liquidación lo hizo por $18 (1,4%) y volvió a sobrepasar la línea de los $1.300, con un precio de $1.309,63.

Cómo adquirir dólar ahorro

Para quienes no tienen limitaciones, el dólar ahorro se puede adquirir a través del homebanking o las entidades financieras autorizadas. Sin embargo, no podrán comprar dólar solidario quienes compraron dólar MEP o CCL en los últimos 90 días, quienes cobraron en 2020 salarios a través del programa de Asistencia a la Producción y el Trabajo (ATP), quienes cobran planes sociales o ayudas estatales, monotributistas que tengan créditos a tasa subsidiada, quienes no tengan ingresos declarados, y cotitulares de cuentas bancarias.

Fachada del Banco Central de la República Argentina 1200x678.png Las reservas del Banco Central sufrieron una caída por mil millones de dólares.

Tampoco podrán acceder quienes gastaron con tarjeta el cupo mensual de US$200, quienes tengan un plan de pago a 12 cuotas por deudas con tarjeta de crédito, quienes refinanciaron con bancos sus deudas por créditos (personales, prendarios o hipotecarios), quienes reciben subsidios para el pago de tarifas, y quienes ingresen a la moratoria previsional para jubilarse sin tener los 30 años de aportes.

Por qué se denomina dólar blue

Una explicación sobre su denominación señala que se llama así porque "blue", en inglés, además de nombrar al color azul, remite a algo "oscuro". Otra teoría lo relaciona con las operaciones de compra a través de bonos o acciones de compañías conocidas como "blue chips". Y también se lo vincula con el color aproximado que aparece cuando se aplica un fibrón para detectar billetes falsos.