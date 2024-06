El dólar blue continuó su escalada y cerró a un valor récord

Los dólares financieros también se apreciaron. El dólar MEP subió unos $19.22 (1,5%) a $1.293, mientras el contado con liquidación lo hizo por $18 (1,4%) y volvió a sobrepasar la línea de los $1.300, con un precio de $1.309,63.

El precio del dólar oficial

El valor del billete en el Banco Nación es de $927 y en el promedio de los bancos es de $947,73.

Por su parte, el Banco Central hoy volvió a comprar divisas. Tras finalizar la semana pasada con un saldo negativo tras vender 156 millones de dólares el miércoles pasado, hoy se hizo con 47 millones de dólares.

dolares cajero.jpg Este martes 24 de junio el dólar blue alacanzó un nuevo récord y cerró a $1.310 para la compra y $1.330 para la venta. Foto: LMN.

En una rueda con un volumen negociado de 331,216 millones de dólares, la autoridad monetaria pudo retener el 14%, dejando acceso a importadores por el saldo.

Las reservas brutas, no obstante, bajaron unos 239 millones de dólares para terminar la jornada con un saldo total de US$29.705 millones.

Cómo adquirir dólar ahorro

Para quienes no tienen limitaciones, el dólar ahorro se puede adquirir a través del homebanking o las entidades financieras autorizadas. Sin embargo, no podrán comprar dólar solidario quienes compraron dólar MEP o CCL en los últimos 90 días, quienes cobraron en 2020 salarios a través del programa de Asistencia a la Producción y el Trabajo (ATP), quienes cobran planes sociales o ayudas estatales, monotributistas que tengan créditos a tasa subsidiada, quienes no tengan ingresos declarados, y cotitulares de cuentas bancarias.

Tampoco podrán acceder quienes gastaron con tarjeta el cupo mensual de US$200, quienes tengan un plan de pago a 12 cuotas por deudas con tarjeta de crédito, quienes refinanciaron con bancos sus deudas por créditos (personales, prendarios o hipotecarios), quienes reciben subsidios para el pago de tarifas, y quienes ingresen a la moratoria previsional para jubilarse sin tener los 30 años de aportes.

Por qué se denomina dólar blue

Una explicación sobre su denominación señala que se llama así porque "blue", en inglés, además de nombrar al color azul, remite a algo "oscuro". Otra teoría lo relaciona con las operaciones de compra a través de bonos o acciones de compañías conocidas como "blue chips". Y también se lo vincula con el color aproximado que aparece cuando se aplica un fibrón para detectar billetes falsos.