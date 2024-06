El dólar blue sube y alcanza un nuevo récord

El Banco Central vendió el miércoles US$156 millones, sumando en junio sólo US$25 millones. Las reservas brutas alcanzan a US$29.944 millones.

Cómo adquirir dólar ahorro

Para quienes no tienen limitaciones, el dólar ahorro se puede adquirir a través del homebanking o las entidades financieras autorizadas. Sin embargo, no podrán comprar dólar solidario quienes compraron dólar MEP o CCL en los últimos 90 días, quienes cobraron en 2020 salarios a través del programa de Asistencia a la Producción y el Trabajo (ATP), quienes cobran planes sociales o ayudas estatales, monotributistas que tengan créditos a tasa subsidiada, quienes no tengan ingresos declarados, y cotitulares de cuentas bancarias.

Cuántos dólares me pueden transferir sin declarar 1200 x 678.png

Tampoco podrán acceder quienes gastaron con tarjeta el cupo mensual de US$200, quienes tengan un plan de pago a 12 cuotas por deudas con tarjeta de crédito, quienes refinanciaron con bancos sus deudas por créditos (personales, prendarios o hipotecarios), quienes reciben subsidios para el pago de tarifas, y quienes ingresen a la moratoria previsional para jubilarse sin tener los 30 años de aportes.

Por qué se denomina dólar blue

Una explicación sobre su denominación señala que se llama así porque "blue", en inglés, además de nombrar al color azul, remite a algo "oscuro". Otra teoría lo relaciona con las operaciones de compra a través de bonos o acciones de compañías conocidas como "blue chips". Y también se lo vincula con el color aproximado que aparece cuando se aplica un fibrón para detectar billetes falsos.

El dólar blend y las reservas

Desde diciembre, el Banco Central consiguió acumular compras de dólares por US$ 17.000 millones, pero esto comenzó a empantanarse y en lo que va de junio la entidad apenas consiguió comprar US$ 25 millones. Si esta tendencia continúa, sostienen algunos analistas, se complicará poder levantar lo antes posible el cepo cambiario.

El stock de reservas brutas está prácticamente estancado hace dos meses en torno a los US$29.000 millones y las reservas netas, aunque tuvieron una importante recomposición por unos US$9.700 millones desde diciembre, aún están en terreno negativo por unos US$1.500 millones.

dólares viaje.jpg El dólar cotizará por encima de lo esperado por Luis Caputo a fin de año.

Una de las razones de por las que el BCRA se estancó en la acumulación de reservas es el dólar “blend” al que se liquidan las exportaciones, que ronda los $974 y está compuesto en un 80% por el tipo de cambio oficial y un 20% por el contado con liquidación. El problema es que la parte a la que liquidan los exportadores al CCL, aunque es legal, queda afuera de las arcas del Central y eso complica la acumulación de reservas.

Estaba previsto que el dólar blend terminara a fin de mes pero, pese a los reclamos del Fondo Monetario, el ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que se extenderá durante el segundo semestre.